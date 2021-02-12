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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İlk kandil ne zaman? 2021 Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün idrak edilecek? Diyanet 2021 kandil günleri... İlk kandil ne zaman? 2021 Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün idrak edilecek? Diyanet 2021 kandil günleri...
İslam dininde önemli bir yere sahip olan ve Müslümanların heyecanla beklediği Regaib Kandili'ne sayılı günler kaldı. İlk kandil olan Regaip Kandili dualarla idrak edilecek. Üç aylar için geri sayım başlarken, Regaip Kandili'nin de hangi güne denk geldiği araştırılmaya başlandı. Diyanet tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ilk kandil ne zaman? 2021 Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün idrak edilecek? İşte Diyanet 2021 kandil günleri...
Giriş Tarihi: 12.02.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 13:12
Regaip Kandili ne zaman? Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi olan Regaip Kandili için geri sayım başladı. Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi olan üç aylar öncesinde en çok merak edilenlerden biri de kandil günleri oldu. Peki, İlk kandil ne zaman? 2021 Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün idrak edilecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2021 Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe idrak edilecek. Kameri takvimine göre, ilahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu üç aylar ise 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak.
2021 KANDİL GÜNLERİ
Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü dualarla idrak edilecek.
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
REGAİB KANDİLİ ÖNEMİ
Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi… Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi…
İstek, arzu ve beğenmedir rağbet… İnsan rağbet ettiği değerlere göre rağbet görür. Regaib Kandili ise her türlü arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularımızı, rağbetlerimizi iyiye, doğruya, güzele, faydalı olana, hakka ve hakikate; regaibimizi Rabbimize yöneltme, bütün işlerimizi O'nun rızasına uygun hâle getirme çabasıdır.
REGAİB KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?
Regaip rağbet manasına gelen bir kelime olup, zahiren Hz. Muhammed s.a.v efendimizin ana rahmine düşmesini, yani annesi amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade eder.
Kuran'ın " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip mana yönüyle kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi demektir.