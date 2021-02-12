Regaip Kandili ne zaman? Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi olan Regaip Kandili için geri sayım başladı. Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesi olan üç aylar öncesinde en çok merak edilenlerden biri de kandil günleri oldu. Peki, İlk kandil ne zaman? 2021 Regaip Kandili ayın kaçında, hangi gün idrak edilecek? İşte cevaplar...