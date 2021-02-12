Diyanet takvimi 2021: Üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Üç aylar başlangıcında ne yapılır?

Üç aylar ne zaman başlıyor? İslam alemi, üç ayların manevi iklimine yeniden ulaşmanın heyecanını yaşıyor. Yüce Allah'ın kullarına lütuf ve ihsanını bolca ikram ettiği özel vakitlerden olan Receb, Şaban ve Ramazan aylarının bu sene hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Peki, üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Üç aylar başlangıcında ne yapılır? İşte 2021 Diyanet dini günler takvimi...

Giriş Tarihi: 12.02.2021 16:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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