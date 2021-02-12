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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Diyanet takvimi 2021: Üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Üç aylar başlangıcında ne yapılır? Diyanet takvimi 2021: Üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Üç aylar başlangıcında ne yapılır? Üç aylar ne zaman başlıyor? İslam alemi, üç ayların manevi iklimine yeniden ulaşmanın heyecanını yaşıyor. Yüce Allah'ın kullarına lütuf ve ihsanını bolca ikram ettiği özel vakitlerden olan Receb, Şaban ve Ramazan aylarının bu sene hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Peki, üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Üç aylar başlangıcında ne yapılır? İşte 2021 Diyanet dini günler takvimi... Giriş Tarihi: 12.02.2021 16:40
Üç aylar ne zaman başlıyor? Üç ayların başlangıç tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Müslümanlar için önemli aylardan olan üç aylar hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, üç aylar ne zaman, hangi gün başlıyor? Üç aylar başlangıcında ne yapılır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 dini günler takvimine göre, üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü dualarla idrak edilecek.
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
ÜÇ AYLARDA NELER YAPILMALIDIR?
● Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
● Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
● Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
● 4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı
● Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.