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Şiar Kılıç cinayetinde Gülüzar ve Hami mahkemede birbirine girdi! - 12.02.2021

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Giriş: 12.02.2021 13:18
Bir süre önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili tutuklanan 4 kişi hakim karşısına çıktı. Sakarya’da ailesiyle yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili tutuklanan anne Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı Hami Kıcı, mahkemede birbirine düştü. Bugüne kadar birbirini koruyan iki sevgiliden mahkemede karşılıklı suçlamalar geldi. Şiar’ın ölümüyle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar ise kan dondurdu. İşte Müge Anlı’da ortaya çıkan Şiar’ın ölümüyle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar…

9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayeti... Müge Anlı'da aydınlatılan bir cinayet. İki sevgili birbirlerini suçladılar. Duruşmada ilginç ifadeler... Hami Kıcı'nın annesi ifadesini neden değiştirdi?

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