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Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümünde anne Gülüzar Amanet’ten kan donduran itiraf! Çivili sopayla dövüp demir sopayla…

Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümünde anne Gülüzar Amanet’ten kan donduran itiraf! Çivili sopayla dövüp demir sopayla…

Annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetmiş, Şiar'ın kardeşlerinin anlattıkları sonrası küçük çocuğun öldürülmüş olabileceği iddiası gündeme gelmişti. Şiar'ın ölümüyle ilgili anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı'dan şüphelenen baba Samet Kılıç Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Müge Anlı'nın bugünkü yayınında anne Gülüzar Amanet'ten kan donduran itiraf geldi. Hami Kıcı'nın öldüğü gün oğlunu çivili sopayla dövdüğünü ve oğluna cinsel taciz uyguladığını söyleyen Amanet, evi yakanın da Hami olabileceğini söyledi. İşte Gülüzar Amanet'in canlı yayındaki itirafları…

Giriş Tarihi: 26.08.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 12:25
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Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümünde anne Gülüzar Amanet’ten kan donduran itiraf! Çivili sopayla dövüp demir sopayla…

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç geçtiğimiz Nisan ayında çıkan yangında evde mahsur kalarak hayatını kaybetmişti. Şiar'ın ölümüyle ilgili anne Gülüzar Amanet'ten şüphelenen baba Samet Kılıç oğlunun ölümünün araştırılması için Müge Anlı'dan yardım istemişti.

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Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümünde anne Gülüzar Amanet’ten kan donduran itiraf! Çivili sopayla dövüp demir sopayla…

Oğlunun ölümüyle ilgili daha önce çelişkili ifadeler veren Gülüzar Amanet, Şiar'ın 13 yaşına gelmeden öleceğini rüyasında gördüğünü söylemiş, oğlunu elleri ve ayakları kesik şekilde rüyasında gördüğünü belirtmişti.

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Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümünde anne Gülüzar Amanet’ten kan donduran itiraf! Çivili sopayla dövüp demir sopayla…

Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı'nın komşuları canlı yayına bağlanarak evdeki çocukları sürekli dövdüklerini belirtip küçük Şiar'ın ölümünden Hami Kıcı'yı sorumlu tutmuştu. İddialar "9 yaşındaki çocuğun ölümüne yangın süsü mü verildi?" sorusunu akıllara getirirken Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili ifade veren doktorun yeni açıklamaları gündeme gelmişti.

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Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümünde anne Gülüzar Amanet’ten kan donduran itiraf! Çivili sopayla dövüp demir sopayla…

SORUŞTURMAYI DEĞİŞTİRECEK KONUŞMA

Yangından 32 saat önce Hami Kıcı'yı hastanede tedavi eden doktor, polise verdiği ifadesinde Gülüzar Amanet'in "Oğlum öldü" dediğini aktarmıştı. O ifadeyi veren doktorla iletişime geçen Müge Anlı, doktorun ifadesinde anlatmadığı bir detayı ortaya çıkarmıştı.

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Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümünde anne Gülüzar Amanet’ten kan donduran itiraf! Çivili sopayla dövüp demir sopayla…

Hastanede görevli olan doktor, yangından iki gün önce yüksek şeker nedeniyle hastaneye geldiklerini ve Hami'nin ağladığını ileri sürdü. Hami'yi ağlarken görmesinin üzerine 'Bir yakınınızı mı kaybettiniz?' sorusunu sorduğunu belirten doktor, araya giren Gülüzar'ın 'İki saat önce 9 yaşındaki oğlumuzu kaybettik. Normalde ortalığı yıkmam lazımdı." dedi