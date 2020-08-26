Müge Anlı’da araştırılan Şiar Kılıç’ın ölümünde anne Gülüzar Amanet’ten kan donduran itiraf! Çivili sopayla dövüp demir sopayla…

Annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetmiş, Şiar'ın kardeşlerinin anlattıkları sonrası küçük çocuğun öldürülmüş olabileceği iddiası gündeme gelmişti. Şiar'ın ölümüyle ilgili anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı'dan şüphelenen baba Samet Kılıç Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Müge Anlı'nın bugünkü yayınında anne Gülüzar Amanet'ten kan donduran itiraf geldi. Hami Kıcı'nın öldüğü gün oğlunu çivili sopayla dövdüğünü ve oğluna cinsel taciz uyguladığını söyleyen Amanet, evi yakanın da Hami olabileceğini söyledi. İşte Gülüzar Amanet'in canlı yayındaki itirafları…