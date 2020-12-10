Müge Anlı’da araştırılan Mustafa Özbay’ın kaybıyla ilgili korkunç şüphe! Aramalara katılmayıp oto yıkamaya gitti…

Isparta'da merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım günü şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Özbay'ın 3 çocuğu kayıp başvurusunda bulunmasının ardından babalarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Kaybolduğu gün cep telefonu evde bulunan ancak sürekli kullandığı battaniyesi bulunmayan Özbay'ın parası için öldürülüp, cesedinin battaniye ile başka bir yere taşındığı şüphesi gündeme geldi. Mustafa Özbay'ın kaybında yeğenleri Selim ve Hüseyin şüpheli bulunurken, yeğen Selim'le ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte 10 Aralık Perşemben günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...