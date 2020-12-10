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Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan Mustafa Özbay’ın kaybıyla ilgili korkunç şüphe! Aramalara katılmayıp oto yıkamaya gitti…

Müge Anlı’da araştırılan Mustafa Özbay’ın kaybıyla ilgili korkunç şüphe! Aramalara katılmayıp oto yıkamaya gitti…

Isparta'da merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım günü şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Özbay'ın 3 çocuğu kayıp başvurusunda bulunmasının ardından babalarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Kaybolduğu gün cep telefonu evde bulunan ancak sürekli kullandığı battaniyesi bulunmayan Özbay'ın parası için öldürülüp, cesedinin battaniye ile başka bir yere taşındığı şüphesi gündeme geldi. Mustafa Özbay'ın kaybında yeğenleri Selim ve Hüseyin şüpheli bulunurken, yeğen Selim'le ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte 10 Aralık Perşemben günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 16:27
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Müge Anlı’da araştırılan Mustafa Özbay’ın kaybıyla ilgili korkunç şüphe! Aramalara katılmayıp oto yıkamaya gitti…

Isparta'da Deregümü köyünde tek başına yaşayan Mustafa Özbay'ın kaybı Müge Anlı'da araştırılmaya devam edildi. 27 Kasım günü şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Özbay'ın parası nedeniyle öldürülüp battaniye ile başka bir yere taşındığı şüphesi gündeme gelmişti.

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Müge Anlı’da araştırılan Mustafa Özbay’ın kaybıyla ilgili korkunç şüphe! Aramalara katılmayıp oto yıkamaya gitti…

Özbay'ın kaybolduğu gece sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarda olan yeğenleri Selim Hüseyin'in baş şüpheli olarak görülürken, ortaya çıkan yeni bilgiler tüm dikkatleri Selim'in üzerine çekti.

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Müge Anlı’da araştırılan Mustafa Özbay’ın kaybıyla ilgili korkunç şüphe! Aramalara katılmayıp oto yıkamaya gitti…

57 yaşındaki Mustafa Özbay'ın evinin anahtarlarının arkadaşlarında da bulunduğu iddiası sonrası konuşan Coşkun Çelik, hem anahtar konusuna hem de aralarında yaşadıkları anlaşmazlıklara dair açıklamalarda bulundu. Ev anahtarının kendisinde bulunmadığını ancak yedek anahtarın nerede durduğunu belirten Çelik, aralarında borç meselesi olduğunu ve bu yüzden ağız kavgası yaptıklarını belirtti.

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Müge Anlı’da araştırılan Mustafa Özbay’ın kaybıyla ilgili korkunç şüphe! Aramalara katılmayıp oto yıkamaya gitti…

3 çocuklu adamın evine bir diğer gidip gelen ise kız arkadaşı Türkan Bursa'ydı. 2 3 günde bir Mustafa Özbay'ın evine gittiğini ya da onun evine geldiğini belirten Türkan Bursa hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı.

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Müge Anlı’da araştırılan Mustafa Özbay’ın kaybıyla ilgili korkunç şüphe! Aramalara katılmayıp oto yıkamaya gitti…

YEĞENLERİNDEN ÖLÜM TEHDİDİ ALDI

Yaklaşık 1.5 aydır Mustafa Özbay'la görüşmediğini savunan kız arkadaşı en son kendisine sosyal medya hesabından mesaj attığını belirtti. İlk günden beri Mustafa Özbay'ın yeğenlerinden şüphelendiğini belirten Türkan Hanım, bu yüzden ölüm tehdidi aldığını belirtti.