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Müge Anlı’da araştırılan Mustafa Özbay’ın kaybıyla ilgili korkunç şüphe - 10.12.2020

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Giriş: 10.12.2020 16:09
Güncelleme:10.12.2020 16:26
Isparta'da merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım günü şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Özbay'ın 3 çocuğu kayıp başvurusunda bulunmasının ardından babalarını bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Kaybolduğu gün cep telefonu evde bulunan ancak sürekli kullandığı battaniyesi bulunmayan Özbay'ın parası için öldürülüp, cesedinin battaniye ile başka bir yere taşındığı şüphesi gündeme geldi. Mustafa Özbay'ın kaybında yeğenleri Selim ve Hüseyin şüpheli bulunurken, yeğen Selim'le ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler tüm dikkatleri üzerine çekti. Cuma günü kaybolan Mustafa Bey’i arama çalışmalarına kovid olduğu şüphesiyle katılmayan Selim Bey’in, olaydan birkaç gün sonrasıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Selim hakkında ihbarda bulunan oto yıkamacı yeni olan aracın bagajını detaylı şekilde yıkattığını ve döşemelerin değiştirilmesini özellikle istediğini belirtti.
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