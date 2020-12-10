Domuz sürüye saldırdı, kangal kovaladı! Sonu felaketle bitti

Küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban hayatının şokunu yaşadı. Bir yaban domuzu sürünün arasına dalarak, koyunlardan bir tanesini telef etti. Sürüyü koruyan kangal cinsi köpekler yaban domuzunun peşine düştü ve kovalamacanın sonu felaketle bitti. İşte hayretler içerisinde bırakan o anlar...