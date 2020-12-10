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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Domuz sürüye saldırdı, kangal kovaladı! Sonu felaketle bitti Domuz sürüye saldırdı, kangal kovaladı! Sonu felaketle bitti
Küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban hayatının şokunu yaşadı. Bir yaban domuzu sürünün arasına dalarak, koyunlardan bir tanesini telef etti. Sürüyü koruyan kangal cinsi köpekler yaban domuzunun peşine düştü ve kovalamacanın sonu felaketle bitti. İşte hayretler içerisinde bırakan o anlar...
Giriş Tarihi: 10.12.2020 21:38 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 21:42
Çoban hayatının şokunu yaşadı. Sürünün arasına dalan yaban domuzu bir koyunu telef ettikten sonra kaçmaya başladı. Sürüyü korumakla görevli olan çoban köpekleri yaban domuzunun peşinden gidince felaket yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzun soluklu kovalamacada kangal cinsi köpek çok ağır bir yara aldı. Köpeği için veterinerler tarafından ''uyutalım'' talebinin geldiğini belirten çoban, bu teklifi reddettiğini kaydetti.
Yaban domuzunun saldırısına uğrayan koyunun içler acısı durumu.
Yaban domuzunu kovalayan kangal cinsi köpek sol ön bacağını kaybetti.
İşte ölümüne kovalamacanın ardından çoban köpeğinin son durumu...