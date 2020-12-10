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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Trafikte önlerine atlayan aslan korkuttu! Aslan sokak ortasında kudu parçaladı Trafikte önlerine atlayan aslan korkuttu! Aslan sokak ortasında kudu parçaladı
Vahşi doğadaki ölüm kalım savaşları zaman zaman sivil insanların bulduğu caddelere taşabiliyor. Trafik akışının bulunduğu Güney Afrika Kruger Ulusal Parkı meydanında aslan sürüsü bir kuduyu takip etti. Araçların içinde başlayan ölüm kalım savaşında kazanan aslan sürüsü oldu. İşte vahşi doğadan hayrete düşürecek görüntüler.
Giriş Tarihi: 10.12.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 15:30
Güney Afrika'da ava çıkan aslan sürüsü tek başına bir kudu gördü. Takibe başlayan aslanlar araç trafiğinin aktığı yolda harekete geçti. Ölüm kalım savaşı araçları içindeki insanlara korku dolu anlar yaşattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Güney Afrika Kruger Ulusal Parkı'nda meydana gelen olayda turistler şoke oldu.
Trafiğin olduğu yola kadar kovaladıkları kuduyu sıkıştıran aslanlar onu böyle avladı.