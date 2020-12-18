Müge Anlı’da araştırılan Mustafa Özbay olayında yeğenler gözaltına alınmıştı! Bulunan kan izleri her şeyi ele verdi

27 Kasım günü Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde kayıplara karışan Mustafa Özbay, tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Daha önce tartışma yaşadığı yeğeni tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi bulunan Özbay'ın kaybında birçok ipucuna ulaşılmış ve kamera görüntüleri ayrıntılı bir şekilde incelenmişti. Ulaşılan bilgilerin ışığında ailesinden Özbay ailesinden 6 kişi gözaltına alınmıştı. Mustafa Özbay'ın yeğenleri ve abisinin aracında yapılan incelemeler sonucu yoğun kan izlerine rastlanıldığı ortaya çıktı. İşte Mustafa Özbay'ın kaybında yaşanan son dakika gelişmeleri...