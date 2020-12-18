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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan Mustafa Özbay olayında yeğenler gözaltına alınmıştı! Bulunan kan izleri her şeyi ele verdi Müge Anlı’da araştırılan Mustafa Özbay olayında yeğenler gözaltına alınmıştı! Bulunan kan izleri her şeyi ele verdi
27 Kasım günü Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde kayıplara karışan Mustafa Özbay, tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Daha önce tartışma yaşadığı yeğeni tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi bulunan Özbay'ın kaybında birçok ipucuna ulaşılmış ve kamera görüntüleri ayrıntılı bir şekilde incelenmişti. Ulaşılan bilgilerin ışığında ailesinden Özbay ailesinden 6 kişi gözaltına alınmıştı. Mustafa Özbay'ın yeğenleri ve abisinin aracında yapılan incelemeler sonucu yoğun kan izlerine rastlanıldığı ortaya çıktı. İşte Mustafa Özbay'ın kaybında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 18.12.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 15:17
Isparta'da Deregümü köyünde tek başına yaşayan Mustafa Özbay'ın kaybında son dakika gelişmesi yaşandı. 27 Kasım günü şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan ve yapılan aramalara rağmen hiçbir izine rastlanılamayan Özbay'ın, parası nedeniyle öldürülüp battaniye ile başka bir yere taşındığı şüphesi gündeme gelmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı ve ekibi tarafından yapılan araştırmalarda Özbay'ın kaybolduğu gece sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarda olan yeğenleri Selim ve Hüseyin ile ilgili dikkat çeken görüntülere ulaşılmıştı.
ŞÜPHELER YEĞENİNİN ÜZERİNDE TOPLANDI
Mustafa Özbay'ın yeğeni Selim hakkında gelen yeni bir ihbar ise tüm şüpheleri üzerine toplamıştı. Mustafa Bey'in kaybolduğu gece arabayla çıkıp dolaşan ve defalarca amcasının evinin önünden geçtiği tespit edilen Selim Özbay'ın, 42 dakika arayla iki kez akaryakıt aldığı öğrenilmişti.
Görüntülerde, Deregümrü köyüne 7 kilometre mesafedeki akaryakıt istasyonundan 50 liralık yakıt aldığı, 42 dakika sonra yeniden akaryakıt istasyonuna yönelen Özbay'ın, bu defa köye 1.5 kilometre mesafedeki istasyonu tercih edip 100 liralık benzin aldığı görülmüştü.
ARACINI YIKATIP DÖŞEMELERİ DEĞİŞTİRDİ
Cuma günü kaybolan Mustafa Bey'i arama çalışmalarına kovid olduğu şüphesiyle katılmayan Selim Bey'in, olaydan birkaç gün sonrasıyla ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıkmıştı. Selim hakkında ihbarda bulunan oto yıkamacı yeni olan aracın bagajını detaylı şekilde yıkattığını ve döşemelerin değiştirilmesini özellikle istediğini belirtmişti.