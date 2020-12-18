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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Vahşi doğada ender rastlanan olay! Saniye saniye görüntüledi! Nesli tükenmekte olan vaşak ve koruma altındaki dağ keçisi... Vahşi doğada ender rastlanan olay! Saniye saniye görüntüledi! Nesli tükenmekte olan vaşak ve koruma altındaki dağ keçisi... Son dakika haberi... Vahşi doğada rastlanması oldukça güç bir olay Tunceli'de görüntülendi. Fotoğrafçı tarafından görüntülenen o anlarda nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ve koruma altındaki dağ keçileri aynı karede! Bakın neler oldu? Giriş Tarihi: 18.12.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 15:25 Son dakika haberi... Vahşi doğada rastlanması oldukça güç bir olay Tunceli'de görüntülendi. Fotoğrafçı tarafından görüntülenen o anlarda nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ve koruma altındaki dağ keçileri aynı karede! Bakın neler oldu? GALERİ DEVAM EDİYOR
Tunceli'de fotoğrafçılık yapan Ulaş Özyol, dünyada ve Türkiye'de nesli tehlike altında olan vaşak ile koruma altında bulunan dağ keçilerini aynı karede görüntüledi.
Vaşak ve keçileri aynı karede yakalamanın çok zor olduğunu söyleyen Özyol, görüntüleri çektiği için kendisini şanslı hissettiğini aktardı.
Pülümür ilçesinde uzun yıllardır fotoğrafçılık yapan Ulaş Özyol, doğa fotoğrafçılığı için çıktığı zirvelerde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak ve dağ keçilerini aynı karede görüntülemeyi başardı.
İki köpeğin kendisini rahatsız etmesine aldırış etmeyen vaşak, uzun süre adeta poz verdi.