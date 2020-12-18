18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı’da araştırılan Mustafa Özbay olayında flaş gelişme! O araçta kan izleri bulundu

Müge Anlı’da araştırılan Mustafa Özbay olayında flaş gelişme! O araçta kan izleri bulundu - 18.12.2020

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2020 15:09
Güncelleme:18.12.2020 15:29
27 Kasım günü Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde kayıplara karışan Mustafa Özbay, tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Daha önce tartışma yaşadığı yeğeni tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi bulunan Özbay’ın kaybında birçok ipucuna ulaşılmış ve kamera görüntüleri ayrıntılı bir şekilde incelenmişti. Ulaşılan bilgilerin ışığında ailesinden Özbay ailesinden 6 kişi gözaltına alınmıştı. Mustafa Özbay’ın yeğenleri ve abisinin aracında yapılan incelemeler sonucu yoğun kan izlerine rastlanıldığı ortaya çıktı.
Mustafa Özbay o araçta kan izleri bulundu
Mustafa Özbay o araçta kan izleri bulundu
Müge Anlı 18 Aralık Cuma tek parça izle
Müge Anlı 18 Aralık Cuma tek parça izle
Müge Anlı 17 Aralık Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 17 Aralık Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 16 Aralık Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 16 Aralık Çarşamba tek parça izle
Şüpheli Selim Özbay'a ait yeni görüntülere ulaşıldı
Şüpheli Selim Özbay'a ait yeni görüntülere ulaşıldı
Mustafa Özbay olayında 5 kişi gözaltına alındı
Mustafa Özbay olayında 5 kişi gözaltına alındı
Müge Anlı 15 Aralık Salı tek parça izle
Müge Anlı 15 Aralık Salı tek parça izle
Engelli kızı evdekileri baklavayla uyutup kaçırdılar
Engelli kızı evdekileri baklavayla uyutup kaçırdılar
Müge Anlı 14 Aralık Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 14 Aralık Pazartesi tek parça izle
Kerem Durur olayında flaş gelişme! O evde incelemeler yapıldı
Kerem Durur olayında flaş gelişme! O evde incelemeler yapıldı
Müge Anlı 11 Aralık Cuma tek parça izle
Müge Anlı 11 Aralık Cuma tek parça izle
Müge Anlı’da araştırılan Mustafa Özbay’ın kaybıyla ilgili korkunç şüphe
Müge Anlı’da araştırılan Mustafa Özbay’ın kaybıyla ilgili korkunç şüphe
Daha Fazla Video Göster