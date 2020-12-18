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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bu kadar çirkini daha önce görülmedi! Dünyada bir ilk! Adını tarihe yazdırdı Son dakika: Bu kadar çirkini daha önce görülmedi! Dünyada bir ilk! Adını tarihe yazdırdı Son dakika: Bu kadar çirkini daha önce görülmedi! Dünyada bir ilk! Adını tarihe yazdırdı... Madagaskar ormanlarında keşfedilen yeni bir tür, dünyanın en çirkini olarak adını tarihe yazdırdı. Görenleri hayretler içinde bırakan gerçeği İngiltere'de bulunan Kraliyet Botanik Bahçeleri ortaya çıkardı. İşte 2020'ye damgasını vuran son keşif. Giriş Tarihi: 18.12.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 16:24
Merkezi İngiltere olan ve UNESCO Dünya mirası listesinde bulunan Kraliyet Botanik Bahçeleri, 2020'ye damgasını vuran yeni bir tür keşfetti.
GALERİ DEVAM EDİYOR DÜNYANIN EN ÇİRKİN ORKİDESİ Kraliyet Botanik Bahçesi'nde çalışan araştırmacılar, 2020 yılında dünya çapında keşfedilen 156 bitki ve mantar türünü isimlendirdi. Ancak bunlar arasında en çok ilgiyi resmi olarak "Dünyanın en çirkin orkidesi" olarak adlandırılan Gastrodia agnicellus çekti. BALIKESİR'DE BALIKÇININ OLTASINA ÖYLE BİR ŞEY TAKILDI Kİ...
Balık tutkunu olan Biyololoji öğretmeni Mehmet Macit, Gömeç açıklarında avlandığını ve bu balığın bölgede çok az rastlanan türden nadir çıktığını kendisinin oltasına da ilk kez takıldığını söyledi.
Bölgede son yıllarda farklı tür ve cinslerdeki balıklarında gözükmeye başladığını dikkat çeken Macit, kendisinin yemediğini, ancak arkadaşlarının çorbasının güzel olduğunu ifade ederek, onlara verdiğini söyledi.