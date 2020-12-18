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Son dakika: Bu kadar çirkini daha önce görülmedi! Dünyada bir ilk! Adını tarihe yazdırdı

Son dakika: Bu kadar çirkini daha önce görülmedi! Dünyada bir ilk! Adını tarihe yazdırdı... Madagaskar ormanlarında keşfedilen yeni bir tür, dünyanın en çirkini olarak adını tarihe yazdırdı. Görenleri hayretler içinde bırakan gerçeği İngiltere'de bulunan Kraliyet Botanik Bahçeleri ortaya çıkardı. İşte 2020'ye damgasını vuran son keşif.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 16:24
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Son dakika: Bu kadar çirkini daha önce görülmedi! Dünyada bir ilk! Adını tarihe yazdırdı

Merkezi İngiltere olan ve UNESCO Dünya mirası listesinde bulunan Kraliyet Botanik Bahçeleri, 2020'ye damgasını vuran yeni bir tür keşfetti.

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Son dakika: Bu kadar çirkini daha önce görülmedi! Dünyada bir ilk! Adını tarihe yazdırdı

DÜNYANIN EN ÇİRKİN ORKİDESİ
Kraliyet Botanik Bahçesi'nde çalışan araştırmacılar, 2020 yılında dünya çapında keşfedilen 156 bitki ve mantar türünü isimlendirdi. Ancak bunlar arasında en çok ilgiyi resmi olarak "Dünyanın en çirkin orkidesi" olarak adlandırılan Gastrodia agnicellus çekti.

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Son dakika: Bu kadar çirkini daha önce görülmedi! Dünyada bir ilk! Adını tarihe yazdırdı

BALIKESİR'DE BALIKÇININ OLTASINA ÖYLE BİR ŞEY TAKILDI Kİ...

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Son dakika: Bu kadar çirkini daha önce görülmedi! Dünyada bir ilk! Adını tarihe yazdırdı

Balık tutkunu olan Biyololoji öğretmeni Mehmet Macit, Gömeç açıklarında avlandığını ve bu balığın bölgede çok az rastlanan türden nadir çıktığını kendisinin oltasına da ilk kez takıldığını söyledi.

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Son dakika: Bu kadar çirkini daha önce görülmedi! Dünyada bir ilk! Adını tarihe yazdırdı

Bölgede son yıllarda farklı tür ve cinslerdeki balıklarında gözükmeye başladığını dikkat çeken Macit, kendisinin yemediğini, ancak arkadaşlarının çorbasının güzel olduğunu ifade ederek, onlara verdiğini söyledi.