Son dakika: Bu kadar çirkini daha önce görülmedi! Dünyada bir ilk! Adını tarihe yazdırdı

DÜNYANIN EN ÇİRKİN ORKİDESİ

Kraliyet Botanik Bahçesi'nde çalışan araştırmacılar, 2020 yılında dünya çapında keşfedilen 156 bitki ve mantar türünü isimlendirdi. Ancak bunlar arasında en çok ilgiyi resmi olarak "Dünyanın en çirkin orkidesi" olarak adlandırılan Gastrodia agnicellus çekti.