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Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili babasından çarpıcı iddia!

Müge Anlı’da araştırılan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili babasından çarpıcı iddia!

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedeni evine 6-7 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunmuştu. Acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan İkranur'un ölümüyle ilgili ailesi ve köy halkından kan donduran iddialar gelmişti. Bugün Müge Anlı canlı yayınına bağlanan baba Serdar Tirsi, İkranur'un konuşacağı için öldürülmüş olabileceğini öne sürdü. Babasının yaptığı açıklama akıllara 'İkranur'un görmemesi gereken bir şeyi görmüş olabileceği şüphesini getirdi. İşte Serdar Tirsi'nin canlı yayındaki sözleri ve İkranur'un ölümüyle ilgili yeni detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 15:18
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Müge Anlı’da araştırılan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili babasından çarpıcı iddia!

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni dere yatağında bulundu. Boğularak öldüğü tespit edilen İkranur'un ölümüyle ilgili Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

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Müge Anlı’da araştırılan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili babasından çarpıcı iddia!

Müge Anlı'nın dünkü yayınına katılan halaları ve akrabaları, evinden 6-7 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulunan İkranur'un, o bölgeye tek başına gidemeyeceği, mutlaka biri tarafından götürülmüş olabileceğini vurguladı.

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Müge Anlı’da araştırılan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili babasından çarpıcı iddia!

İkranur Tirsi'nin kayıp haberinden bir gün önce o bölgede "çığlık" seslerini duyan İbrahim Gönder, diğer mahalle sakinleri kaybolduğu gün İkranur'u aşağı inerken gördüklerini çevresinde yabancı bir kişi ya da araç görmediklerini söylediler. İkranur'un cinayete kurban gittiyse bunun yabancı biri tarafından değil bölgeden birinin yapma ihtimalinin yüksek olabileceğini vurguladı.

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Müge Anlı’da araştırılan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili babasından çarpıcı iddia!

OTOPSİDE BOĞULDU ŞÜPHESİ

İkranur Tirsi'nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi. Küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması ve elbiselerinde derede sürüklenme ibaresi olmaması İkranur'un derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi uyandırdı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede küçük kızın üzerindeki elbiselerde hiçbir yıpranma ve yırtık tespit edilemezken, kulağındaki küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu belirlendi.

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Müge Anlı’da araştırılan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili babasından çarpıcı iddia!

ACILI BABADAN YÜREK YAKAN SÖZLER

Acı olaydan sonrası İkranur'un babası Serdar Tirsi ve babannesi Nihal Tirsi Müge Anlı canlı yayınına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.