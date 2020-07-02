Müge Anlı’da araştırılan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili babasından çarpıcı iddia!

OTOPSİDE BOĞULDU ŞÜPHESİ

İkranur Tirsi'nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi. Küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması ve elbiselerinde derede sürüklenme ibaresi olmaması İkranur'un derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi uyandırdı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede küçük kızın üzerindeki elbiselerde hiçbir yıpranma ve yırtık tespit edilemezken, kulağındaki küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu belirlendi.