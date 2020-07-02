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Yusuf'tan kahreden haber geldi! Babası acı haberle bayıldı
Eskişehir'de kayıp olarak aranan Irak uyruklu otizmli Yusuf Gurubi'nin (10), 41 saatlik arama çalışması sonucu sulama kanalına düştüğü belirlenen noktadan 1,5 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Baba Muhammed Gurubi, oğlunun acı haberini alınca morg kapısında baygınlık geçirdi. Polis, komşular ve morg görevlilerinin yardımıyla içeri alınan acılı baba, güçlükle kendisine getirildi.
Giriş Tarihi: 02.07.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 15:40
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