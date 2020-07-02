Yusuf'tan kahreden haber geldi! Babası acı haberle bayıldı

41 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Iraklı Yusuf Gurubi'yi bulmak için dün başlatılan aramalar, gece havanın kararmasıyla sona erdi. Bugün sabah erken saatlerden itibaren yeniden başlatılan arama çalışmalarında Yusuf'un saat 10.00 sıralarında düştüğü belirlenen noktadan 1,5 kilometre uzaklıktaki Yeşiltepe Mahallesi sulama kanalı içinde cansız bedeni bulundu. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından küçük Yusuf'un cesedi sulama kanalından çıkarılarak cenaze aracıyla otopsi için Osmangazi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.