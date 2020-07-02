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İstanbul'da şoke eden görüntüler! Minibüslerde maskeli izdiham

Küçükçekmece'de koronavirüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 14:52
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İstanbul'da şoke eden görüntüler! Minibüslerde maskeli izdiham

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde Şirinevler-Başakşehir hattında çalışan minibüsler, koronavirüs ile mücadelenin en önemli adımı olan 'sosyal mesafe' ve 'kapasite azaltma' kurallarını hiçe sayıyor.

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İstanbul'da şoke eden görüntüler! Minibüslerde maskeli izdiham

Salgın tehlikesine aldırmayarak balık istifi yolcu alınan minibüslerde vatandaşların, yolculuklarını kapılardan sarkarak yapması da, tehlikeli görüntülere sahne oldu. Çevre sakinleri ise salgın sürecinde, normalden fazla yolcu taşıyan ve kurallara uymayan minibüs şoförlerine isyan etti.

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İstanbul'da şoke eden görüntüler! Minibüslerde maskeli izdiham

SADECE KORONAVİRÜSE DEĞİL, KAZAYA DA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR
Görüntülendiğini fark eden bazı minibüs şoförleri, vatandaşları minibüs içinde sıkıştırıp, kapılarını kapatmaya çalıştı. Ancak içerideki yolcu sayısının fazla olması nedeniyle, kapılar kapanmadı.

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İstanbul'da şoke eden görüntüler! Minibüslerde maskeli izdiham

Öte yandan birçok minibüs şoförünün koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kuralların yanı sıra, trafik kurallarına da aldırmadığı görüldü.

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İstanbul'da şoke eden görüntüler! Minibüslerde maskeli izdiham

Trafik yoğunluğunda birbirleriyle yarışırcasına ters yönden gidip, kırmızı ışıkta geçen minibüslerden biri, karşıdan gelen bir halk otobüsüyle kaza yapmaktan son anda kurtuldu.