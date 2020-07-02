İstanbul'da şoke eden görüntüler! Minibüslerde maskeli izdiham

Küçükçekmece'de koronavirüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 14:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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