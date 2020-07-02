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Müge Anlı’da araştırılan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili babasından çarpıcı iddia! |Video - 02.07.2020

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Giriş: 02.07.2020 15:08
Güncelleme:02.07.2020 15:17
Müge Anlı’da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin cansız bedeni evine 6-7 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunmuştu. Acı haberiyle tüm Türkiye’yi yasa boğan İkranur’un ölümüyle ilgili ailesi ve köy halkından kan donduran iddialar gelmişti. Bugün Müge Anlı canlı yayınına bağlanan baba Serdar Tirsi, İkranur’un konuşacağı için öldürülmüş olabileceğini öne sürdü. Babasının yaptığı açıklama akıllara ‘İkranur’un görmemesi gereken bir şeyi görmüş olabileceği şüphesini getirdi.
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