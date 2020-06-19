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Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılan Ayşe Altuntaş olayında Mehmet Taşdelen 11 ay sonra her şeyi itiraf etti!

Müge Anlı’da araştırılan Ayşe Altuntaş olayında Mehmet Taşdelen 11 ay sonra her şeyi itiraf etti!

Müge Anlı'da 11 aydır aranan Ayşe Altuntaş olayında son dakika gelişmesi yaşandı. 18 Temmuz 2019 günü evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan Ayşe Altuntaş'ın en son hem kuzeni hem sevgilisi olan Mehmet Taşdelen ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. İkilinin birlikte sık sık gittiği Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkiindeki görgü tanığının anlattıklarının ardından Mehmet Taşdelen ile birlikte iki kişi gözaltına alınmıştı. 3 boyunca gözaltında olan Mehmet Taşdelen, dün geceki sorgusunda her şeyi tek tek itiraf etti. 11 ay sonra gerçekleri anlatan Mehmet Taşdelen, Ayşe Altuntaş'ı öldürüp gömdüğü yeri itiraf etti. İşte 19 Haziran Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 12:48
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Müge Anlı’da araştırılan Ayşe Altuntaş olayında Mehmet Taşdelen 11 ay sonra her şeyi itiraf etti!

Müge Anlı canlı yayınında Ayşe Altuntaş olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ayşe Altuntaş olayında 11 ay sonra acı haber geldi.

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Müge Anlı’da araştırılan Ayşe Altuntaş olayında Mehmet Taşdelen 11 ay sonra her şeyi itiraf etti!

18 Temmuz günü sabahın erken saatlerinden evinden çıkmasının ardından hem kuzeni hem sevgilisi olan Mehmet Taşdelen'le görüşen Ayşe Altuntaş, bu görüşme sonrası ortadan kaybolmuştu. İkilinin sık sık gittiği Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkiindeki ormanlık alana yoğunlaştırılan arama çalışmaları sonucu bölgede çobanlık yapan bir görgü tanığına ulaşılmıştı.

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Müge Anlı’da araştırılan Ayşe Altuntaş olayında Mehmet Taşdelen 11 ay sonra her şeyi itiraf etti!

MEHMET TAŞDELEN GÖZALTINA ALINDI!

Görgü tanığının anlattıkları sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği yetkilileri gerçekleştirdikleri gece operasyonuyla, Mehmet Taşdelen'le birlikte biri kadın iki kişi daha gözaltına alındı.

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Müge Anlı’da araştırılan Ayşe Altuntaş olayında Mehmet Taşdelen 11 ay sonra her şeyi itiraf etti!

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

3 gündür oğlu ve eşiyle birlikte gözaltında olan Mehmet Taşdelen, dün geceki sorgusunda her şeyi itiraf etti. Yanında bulunan silahla Ayşe Altuntaş'ı öldürüp ormanlık alanda gömdüğünü itiraf eden Mehmet Taşdelen, polis ekiplerini gömdüğü yeri gösterdi.

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Müge Anlı’da araştırılan Ayşe Altuntaş olayında Mehmet Taşdelen 11 ay sonra her şeyi itiraf etti!

KEMİKLERİNE ULAŞILDI

Definecilerin kazdığı çukura gömdüğünü itiraf eden Mehmet Taşdelen'in gösterdiği yerde arama çalışmaları yapan polis ekipleri, Ayşe Altuntaş'a ait kemik parçalarına ulaştı.