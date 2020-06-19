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İstanbul'da sağanak çilesi: Cadde ve sokaklar göle döndü! Eminönü'nde dükkanları su bastı

İstanbul'un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Ayaza Cendere Caddesi ve Üsküdar Kısıklı Caddesi göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Tarihi Mısır Çarşısı'nın yanında bulunan dükkanları su basarken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan yağışa hazırlıksız yakalananan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 19.06.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 13:37
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İstanbul'da sağanak çilesi: Cadde ve sokaklar göle döndü! Eminönü'nde dükkanları su bastı

Kentin Avrupa ve Anadolu yakalarındaki bazı ilçelerde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul'da sağanak çilesi: Cadde ve sokaklar göle döndü! Eminönü'nde dükkanları su bastı

Yağmur sebebiyle yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu. Seyir halindeki bazı motosiklet sürücüleri de üst geçitlerin altında yağmurun dinmesini bekledi.

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İstanbul'da sağanak çilesi: Cadde ve sokaklar göle döndü! Eminönü'nde dükkanları su bastı

Bazı vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak, yağmurdan korunmaya çalıştı.

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İstanbul'da sağanak çilesi: Cadde ve sokaklar göle döndü! Eminönü'nde dükkanları su bastı

Üsküdar'da şiddetli yağmur
İstanbul'da başlayan şiddetli yağmur Üsküdar'da da etkili oldu.

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İstanbul'da sağanak çilesi: Cadde ve sokaklar göle döndü! Eminönü'nde dükkanları su bastı

Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Kısıklı Caddesi'nde su birikintileri oluştu.