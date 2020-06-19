19 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı’da araştırılan Ayşe Altuntaş cinayetinde Mehmet Taşdelen her şeyi itiraf etti! |Video

Müge Anlı’da araştırılan Ayşe Altuntaş cinayetinde Mehmet Taşdelen her şeyi itiraf etti! |Video - 19.06.2020

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2020 12:02
Müge Anlı’da 11 aydır aranan Ayşe Altuntaş olayında son dakika gelişmesi yaşandı. 18 Temmuz 2019 günü evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan Ayşe Altuntaş'ın en son hem kuzeni hem sevgilisi olan Mehmet Taşdelen ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. İkilinin birlikte sık sık gittiği Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkiindeki görgü tanığının anlattıklarının ardından Mehmet Taşdelen ile birlikte iki kişi gözaltına alınmıştı. 3 boyunca gözaltında olan Mehmet Taşdelen, dün geceki sorgusunda her şeyi tek tek itiraf etti. 11 ay sonra gerçekleri anlatan Mehmet Taşdelen, Ayşe Altuntaş’ı öldürüp gömdüğü yeri itiraf etti.
Ayşe Altuntaş cinayetinde itiraf geldi!
Ayşe Altuntaş cinayetinde itiraf geldi!
CANLI İZLE: Müge Anlı 19 Haziran Cuma
CANLI İZLE: Müge Anlı 19 Haziran Cuma
Müge Anlı'da 20 yıllık hasret son buldu!
Müge Anlı'da 20 yıllık hasret son buldu!
Müge Anlı 18 Haziran Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 18 Haziran Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 17 Haziran Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 17 Haziran Çarşamba tek parça izle
Ayşe Altuntaş'ın kaybı ile ilgili sıcak gelişme!
Ayşe Altuntaş'ın kaybı ile ilgili sıcak gelişme!
Müge Anlı 16 Haziran Salı tek parça izle
Müge Anlı 16 Haziran Salı tek parça izle
Müge Anlı 15 Haziran Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 15 Haziran Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 12 Haziran Cuma tek parça izle
Müge Anlı 12 Haziran Cuma tek parça izle
Yangının nedeni muhtarlık seçimi mi?
Yangının nedeni muhtarlık seçimi mi?
Müge Anlı 11 Haziran Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 11 Haziran Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 10 Haziran Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 10 Haziran Çarşamba tek parça izle
Daha Fazla Video Göster