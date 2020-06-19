Müge Anlı’da 11 aydır aranan Ayşe Altuntaş olayında son dakika gelişmesi yaşandı. 18 Temmuz 2019 günü evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan Ayşe Altuntaş'ın en son hem kuzeni hem sevgilisi olan Mehmet Taşdelen ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. İkilinin birlikte sık sık gittiği Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkiindeki görgü tanığının anlattıklarının ardından Mehmet Taşdelen ile birlikte iki kişi gözaltına alınmıştı. 3 boyunca gözaltında olan Mehmet Taşdelen, dün geceki sorgusunda her şeyi tek tek itiraf etti. 11 ay sonra gerçekleri anlatan Mehmet Taşdelen, Ayşe Altuntaş’ı öldürüp gömdüğü yeri itiraf etti.