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A101'de yarın hangi ürünler indirimli? 16 Temmız A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 16 Temmuz kataloğu yayımlandı. Yarın satışa çıkacak sürpriz ürünler belli oldu. A101'de perşembe günü katlanabilir masa-tabure seti, piknik çantası, futbol/voleybol/basketbol topu, ahşap kaykay, paten, 6'lı güveç set, yatak örtüsü, banyo klozet takımı 2 parça, sofra bezi, kurulama bezi, 64 GB USB Bellek gibi çeşit çeşit ürünler yer alıyor.
Giriş Tarihi: 15.07.2020 18:01
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