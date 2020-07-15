Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan kayıp Süleyman Akbaba ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii'nde yol kenarında parçalara ayrılarak poşetlere konulan cesedin Esenyurt’ta 5 gün önce kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba’ya ait olduğu belirlendi.