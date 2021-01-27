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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’da aranan Hasan Kiraz’ın kaybında flaş gelişme! Canlı yayında gözaltına alındı Müge Anlı’da aranan Hasan Kiraz’ın kaybında flaş gelişme! Canlı yayında gözaltına alındı
23 yaşındaki Hasan Kiraz 11 Mayıs 2017'de Muğla Dalaman'da kaybolmuş ve ailesi Hasan'ı bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Geçirdiği trafik kazasından bedensel ve zihinsel engeller kalan gencin yüklü kaza tazminatı nedeniyle ortadan kaldırıldığından şüpheleniliyordu. Kaybından 3 yıl 8 ay sonra Hasan Kiraz olayında şüpheli olan sigortacı dahil 13 kişi gözaltına alınmıştı. Müge Anlı yayında yaşananları aktarırken abi Hüseyin Kiraz, canlı yayına gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 27.01.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 11:59
23 yaşındaki Hasan Kiraz, üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılmış ve bir daha haber alınamamıştı. Ailesi Hasan'ı bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Trafik kazası geçiren ve kaza sonucu kısmi felç geçiren Hazan Kiraz hem mental hem de fiziksel sorunlar yaşıyordu. Beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan Hasan Kiraz'ın istemsiz davranışlarda bulunması nedeniyle başına bir şey gelmiş olabileceği şüphesi üzerinde durulmuştu. Ancak Hasan Kiraz'ın abisinin ifadeleri farklı iddiaları beraberinde getirdi.
Geçirdiği trafik kazasından bedensel ve zihinsel engeller kalan gencin yüklü kaza tazminatı nedeniyle ortadan kaldırılmış olabileceği şüphesi gündeme geldi.
HESABINDAKİ 231 BİN LİRA ÇEKİLDİ
Hasan Kiraz'a trafik kazası dolayısıyla sigortadan 231 bin yatırıldığı ancak bu paranın kullanıldığı ortaya çıktı. Hüseyin Kiraz, kendilerine sigorta parasının yatırılmasında yardımcı olan Niyazi Demiröz'e 20 bin TL verdiğini anlattı.
Kardeşinin hesabından yasa dışı para çekerek kullanan Hüseyin Kiraz, daha sonra hesaba giriş yapamadığını söyledi. Abinin açıklaması ardından Niyazi Demiröz ile ilgili birçok iddia daha gündeme geldi.