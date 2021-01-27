23 yaşındaki Hasan Kiraz 11 Mayıs 2017’de Muğla Dalaman’da kaybolmuş ve ailesi Hasan’ı bulabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Geçirdiği trafik kazasından bedensel ve zihinsel engeller kalan gencin yüklü kaza tazminatı nedeniyle ortadan kaldırıldığından şüpheleniliyordu. Kaybından 3 yıl 8 ay sonra Hasan Kiraz olayında şüpheli olan sigortacı dahil 13 kişi gözaltına alınmıştı. Müge Anlı yayında yaşananları aktarırken abi Hüseyin Kiraz, canlı yayına gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.