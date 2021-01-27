Son dakika: Aydın'da korku dolu anlar! Yoldan geçenlere bıçakla saldırdı

Son dakika Aydın haberleri | Aydın'ın Söke ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kadın etrafa dehşet ve korku saçtı. Genç kadın, yoldan geçen bir adama önce bıçakla saldırdı, yere yatırıp darp etti, sonrasında ise bir otomobile zarar verdi. O anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

İHA Giriş Tarihi: 27.01.2021 11:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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