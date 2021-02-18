Müge Anlı’da aranan Gülşen Caymaz ile ilgili şok gelişme! Emniyet ekipleri harekete geçti

Müge Anlı'da aranan Gülşen Caymaz ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 8 yıl önce iki çocuğunu bırakıp ortadan kaybolan Gülşen Caymaz'ın öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde durulurken yaşanan gelişme sonrası Karaman emniyeti harekete geçti. Caymaz'ın kaybıyla ilgili olabileceği ileri sürülen ve canlı yayına gelen Murat Akın'ın yaşadığı apartmanda bulunan valiz ve içindeki eşyalar emniyet ekipleri tarafından incelemeye alındı. Yayına telefonla katılan bir tanığın iddiaları ise ailede şok etkisi yarattı. İşte Müge Anlı yayınında yaşananlar...