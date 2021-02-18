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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’da aranan Gülşen Caymaz ile ilgili şok gelişme! Emniyet ekipleri harekete geçti Müge Anlı’da aranan Gülşen Caymaz ile ilgili şok gelişme! Emniyet ekipleri harekete geçti
Müge Anlı'da aranan Gülşen Caymaz ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 8 yıl önce iki çocuğunu bırakıp ortadan kaybolan Gülşen Caymaz'ın öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde durulurken yaşanan gelişme sonrası Karaman emniyeti harekete geçti. Caymaz'ın kaybıyla ilgili olabileceği ileri sürülen ve canlı yayına gelen Murat Akın'ın yaşadığı apartmanda bulunan valiz ve içindeki eşyalar emniyet ekipleri tarafından incelemeye alındı. Yayına telefonla katılan bir tanığın iddiaları ise ailede şok etkisi yarattı. İşte Müge Anlı yayınında yaşananlar...
Giriş Tarihi: 18.02.2021 17:36 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 17:53
18 yaşındayken eşini kaybeden Gülşen Caymaz, 2 çocuğuyla birlikte annesinin yanına taşındı. Annesiyle zaman zaman tartışmalar ve eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen Caymaz, çocuklarını annesinin evinde bırakıp 8 yıl önce ortadan kayboldu.
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O dönem 13 yaşında olan kızı Pınar Geyik, annesini bulmak için Müge Anlı programına başvurdu. Annesinin bulunmasını isteyen Pınar Geyik, Coşkun ismindeki erkek arkadaşına gittiğini iddia etti. Coşkun ve Gülşen Caymaz'ı tanıştıran Murat Akın da canlı yayına katıldı.
Murat Akın'ın ikamet adresinin bulunduğu binada bulunan valiz ise herkesi şoke etti. Valizi bulan kişi içindeki fotoğrafı Gülşen Caymaz'a benzeterek Müge Anlı ekibi aradı.
Kayıp kadına ait olduğu ileri sürülen bir bavul ve içindeki eşyalar incelemeye alınırken, Gülşen Caymaz'ın arkadaşı olduğunu ileri süren bir hanımefendi canlı yayınına bağlandı ve valizin içindeki kırmızı ayakkabının Gülşen'e ait olduğunu ifade etti.
4 gün aynı yerde çalıştıklarını ifade eden arkadaşı, Gülşen Caymaz'ın "Ailemden kaçıyorum, biraz burada çalışıp, para kazanıp gitmem lazım" dediğini ve 4. günün sonunda da ayrıldığını ileri sürdü.