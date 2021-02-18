Müge Anlı’da aranan Gülşen Caymaz ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 8 yıl önce iki çocuğunu bırakıp ortadan kaybolan Gülşen Caymaz’ın öldürülmüş olabileceği iddiası üzerinde durulurken yaşanan gelişme sonrası Karaman emniyeti harekete geçti. Caymaz’ın kaybıyla ilgili olabileceği ileri sürülen ve canlı yayına gelen Murat Akın’ın yaşadığı apartmanda bulunan valiz ve içindeki eşyalar emniyet ekipleri tarafından incelemeye alındı. Caymaz'ın arkadaşı olduğunu ileri süren bir hanımefendi canlı yayınına bağlandı ve valizin içindeki kırmızı ayakkabının Gülşen'e ait olduğunu ifade etti.