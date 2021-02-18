Regaip Kandili'nde hangi dualar, sureler okunur? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası...

Regaip Kandili'nde hangi dualar, sureler okunur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Üç Aylar, 13 Şubat tarihinde başladı. Regaip Kandili her yıl ibadetler ile karşılanıyor. Müslümanlar kandillerde bolca ibadet ediyor, dualar okuyorlar. İbadetini yerine getirecek ve dualarını okuyacak vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Ayrıca Peygamber Efendimizin okuduğu dualar ise sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Regaip Kandili'nde hangi dualar, sureler okunur?