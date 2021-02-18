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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Regaip Kandili'nde hangi dualar, sureler okunur? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası... Regaip Kandili'nde hangi dualar, sureler okunur? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası...
Regaip Kandili'nde hangi dualar, sureler okunur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen, kandiller zincirinin ilk halkası mübarek Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. İbadetlerin yerine getirileceği ve bolca duanın okunacağı akşamda okunacak dualar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Regaip Kandili'nde hangi dualar, sureler okunur? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası...
Giriş Tarihi: 18.02.2021 17:45 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 17:45
Regaip Kandili'nde hangi dualar, sureler okunur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan Üç Aylar, 13 Şubat tarihinde başladı. Regaip Kandili her yıl ibadetler ile karşılanıyor. Müslümanlar kandillerde bolca ibadet ediyor, dualar okuyorlar. İbadetini yerine getirecek ve dualarını okuyacak vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Ayrıca Peygamber Efendimizin okuduğu dualar ise sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Regaip Kandili'nde hangi dualar, sureler okunur?
GALERİ DEVAM EDİYOR REGAİP KANDİLİ GECESİNDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER
Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm
Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun.
Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz: YA İLAHEL-ALEMİN!
Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!
EY ÇARESİZLER ÇARESİ!
Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; aç ve yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.
Ciddi bir yol almış sayılmasak da yıllar var hep yollardayız. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beşer takatini aşkın görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü vet-teslîmât) perişan, derbeder ve ızdırap içinde.. Müslümanlık gelenek ve göreneklerin darlığına mahkum.. İbadet ü tâat kültür televvünlü.. Duygular, düşünceler fantezilere emanet.. Mücadelelerin esası da çıkarlar, menfaatler, ırkî mülahazalara dayalı. Sen bizlere çıkar yol lutfeyle ya Rabbi!