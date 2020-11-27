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Haberler Galeri Her yeri istila ettiler önüne geleni yiyorlar! Zehirli dev eşek arılarının ardından köpek büyüklüğünde yeni kabus!

Her yeri istila ettiler önüne geleni yiyorlar! Zehirli dev eşek arılarının ardından köpek büyüklüğünde yeni kabus!

Son dakika haberine göre; Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyadaki en yüksek vaka ve ölü sayısına ev sahipliği yapan ABD, salgınla mücadele ederken bir yandan istilacı türlerin tehdidiyle yüzleşiyor. Zehirli dev eşek arılarının ardından bu kez de ABD'nin güneydoğusunda bulunan Alabama, Loisiana, Teksas ve Georgia eyaletlerinde köpek büyüklüğünde yüzlerce kertenkele görüldü.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 14:57
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Her yeri istila ettiler önüne geleni yiyorlar! Zehirli dev eşek arılarının ardından köpek büyüklüğünde yeni kabus!
Her yeri istila ettiler önüne geleni yiyorlar! Zehirli dev eşek arılarının ardından köpek büyüklüğünde yeni kabus!

ABD'nin güneydoğusunda yer alan eyaletlerde oldukça istilacı bir tür olan dev kertenkelelerin görüldüğü belirtidi. Anavatanı Güney Amerika olan ve siyah-beyaz tegu (Latince: Salvator Merianae) olan hayvanın boyu 120-140 santimetre, ağırlısı ise 3-7 kilo arasında değişiyor.

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Her yeri istila ettiler önüne geleni yiyorlar! Zehirli dev eşek arılarının ardından köpek büyüklüğünde yeni kabus!
Her yeri istila ettiler önüne geleni yiyorlar! Zehirli dev eşek arılarının ardından köpek büyüklüğünde yeni kabus!

Goergia Doğal Yaşam Departmanı yetkilileri hayvanın ABD'ye ilk kez 1990'lı yılların sonunda evcil hayvan ya da derisinden eşya yapılmak amacıyla getirildiğini ifade etti. Sahiplerinin onları terk etmesi nedeniyle de köpek boyundaki kertenkeleler, ABD habitatında tehditkar bir şekilde çoğalmaya başladı.

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Her yeri istila ettiler önüne geleni yiyorlar! Zehirli dev eşek arılarının ardından köpek büyüklüğünde yeni kabus!
Her yeri istila ettiler önüne geleni yiyorlar! Zehirli dev eşek arılarının ardından köpek büyüklüğünde yeni kabus!

KAÇAK YOLLARLA GÜNEY AMERİKA'DAN GELDİLER

Konuya ilişkin açıklama yapan doğa koruma yetkilisi Amy Yackel, National Geographic'e yaptığı açıklamada, yalnızca 2000 ile 2010 yılları arasında Brezilya, Arjantin ve Uruguay'dan yaklaşık 80 bin siyah-beyaz tegunun kaçak yollarla getirildiğini söyledi. Bunlardan sadece birkaç tanesinin vahşi yaşama bırakıldığını ancak çok hızlı bir şekilde üreme yeteneklerine sahip oldukları için sayısının hızla arttığını kaydetti. Yackel, bir dişi tegunun yılda ortalama olarak 35 yumurta bıraktığını belirtti.

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Her yeri istila ettiler önüne geleni yiyorlar! Zehirli dev eşek arılarının ardından köpek büyüklüğünde yeni kabus!
Her yeri istila ettiler önüne geleni yiyorlar! Zehirli dev eşek arılarının ardından köpek büyüklüğünde yeni kabus!

EKOSİSTEM İÇİN YIKICI ETKİLERE SAHİPLER

Diğer taraftan Yackel, dev kertenkelelerin insanlar için doğrudan zararlı olmadığını ancak bulundukları ekosistemde yıkıcı etkilere sahip olduğunu ifade etti.

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Her yeri istila ettiler önüne geleni yiyorlar! Zehirli dev eşek arılarının ardından köpek büyüklüğünde yeni kabus!
Her yeri istila ettiler önüne geleni yiyorlar! Zehirli dev eşek arılarının ardından köpek büyüklüğünde yeni kabus!

Yackel, "ABD genelinde vahşi doğada şu anda ne kadar tegu olduğunu net olarak bilmiyoruz. Ancak 10 yıldan fazla süredir yaptığımız çalışmalar onların özellikle ABD'nin güneydoğusunu tehdit ettiğini gösteriyor. Çünkü buradaki iklim koşulları onların yaşaması için çok elverişli" açıklamasını yaptı.