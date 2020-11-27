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Her yeri istila ettiler önüne geleni yiyorlar! Zehirli dev eşek arılarının ardından köpek büyüklüğünde yeni kabus!
Son dakika haberine göre; Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyadaki en yüksek vaka ve ölü sayısına ev sahipliği yapan ABD, salgınla mücadele ederken bir yandan istilacı türlerin tehdidiyle yüzleşiyor. Zehirli dev eşek arılarının ardından bu kez de ABD'nin güneydoğusunda bulunan Alabama, Loisiana, Teksas ve Georgia eyaletlerinde köpek büyüklüğünde yüzlerce kertenkele görüldü.
Giriş Tarihi: 27.11.2020 14:14Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 14:57
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Her yeri istila ettiler önüne geleni yiyorlar! Zehirli dev eşek arılarının ardından köpek büyüklüğünde yeni kabus!
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237
Her yeri istila ettiler önüne geleni yiyorlar! Zehirli dev eşek arılarının ardından köpek büyüklüğünde yeni kabus!
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237
Her yeri istila ettiler önüne geleni yiyorlar! Zehirli dev eşek arılarının ardından köpek büyüklüğünde yeni kabus!
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237
Her yeri istila ettiler önüne geleni yiyorlar! Zehirli dev eşek arılarının ardından köpek büyüklüğünde yeni kabus!
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237
Her yeri istila ettiler önüne geleni yiyorlar! Zehirli dev eşek arılarının ardından köpek büyüklüğünde yeni kabus!