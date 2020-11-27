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Müge Anlı Selver İnce ve annesini kavuşturdu! - 27.11.2020

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Giriş: 27.11.2020 13:39
Güncelleme:27.11.2020 13:56
Müge Anlı ile Tatlı Sert’te bir mucize daha gerçek oldu. 3.5 yaşındayken evlatlık verilen 20 yaşındaki Selver İnce, hiç görmediği annesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Annesi ve varsa kardeşlerini bulmak istediğini söyleyen Selver’in çağrısı kısa sürede karşılık buldu. Canlı yayına telefonla bağlanan kadın, Selver’in kendi kızı olduğunu söyledi. Anne kız 17 yıl sonra Müge Anlı canlı yayınında bir araya geldi.

Eşi ve 3,5 yaşındaki oğluyla Bayburt'ta yaşayan Selver İnce yıllardır hiç görmediği annesini bulmak için dün (26 Kasım) canlı yayına geldi.
Selver İnce henüz 3,5 yaşındayken Isparta'da Durmuş ailesine evlatlık verilmişti. İnce, "Küçük yaşlardaydım komşumuzun kızıyla oyun oynarken bana siz çok zenginsiniz, zengin olmasanız ailen seni parayla alamazdı" dedi. Ben de bu duyduğumu aileme sordum. Onlar da gerçek olduğunu ve beni evlatlık aldıklarını söyledi.

3.5 YAŞINDA EVLATLIK VERİLDİ

Kendisini dünyaya getiren anne babanın eksikliğiyle çocukluğu buruk geçen genç kadın büyür büyümez hikayesinin peşine düştü. Yaşım biraz daha büyüdükten sonra babaanneme sordum beni kimden, nereden aldıklarını. Bana gece yarısı, taksicilik yapan biri aracıyla Isparta çevresinden aldıklarını ancak aracı kişinin öldüğünü, çok karanlık olduğu için aracı kişinin yüzünü net görmediğini söyledi.

Daha küçük bir çocukken evlatlık verilmeden öncesini ve sonrasını kıyaslayan İnce ömrünün 3,5 yılından birkaç şey hatırlayabiliyordu.

Babasının orman koruyucusu annesinin ise ormanda çalıştığını söyleyen Selver, "Annem ve babamın ormanda çalışırken tanışıp kaçtıklarını biliyorum. Annem kaçtıktan sonra babamın evli olduğunu öğrenmiş evine geri dönmek istemiş fakat kaçtığı için ailesi O'nu istememiş. Babam da annemi kendi anne ve babasının evine bırakmış. Ben dünyaya gelince de annem beni başkalarına evlatlık vermiş. Selver, benim zaten bir ailem var ama kardeşim var mı? Annem nasıl birisi? Bunları merak ediyorum manevi bir destek arıyorum" diyerek annesinin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

2 KARDEŞİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Selver'in canlı yayındaki çağrısından çok kısa bir süre sona biyolojik annesi bulundu. Selver'in kızı olduğunu söyleyen Yeter Özyurt, bugün canlı yayına geldi. 3 evlilik yaptığını ve 2 kardeşi daha olduğunu söylediği Selver'e ilk defa Müge Anlı'da kavuştu.

Selver annesi Yeter'in çalıştığı mağazayı bile bildiğini ama gelip kendisini aramadığını söyledi. Yeter Hanım kızının rahatını kaçırmamak için gitmediğini söyledi. Selver evlatlık alan ailede iyi olmadığını babaannesinin kendisini büyüttüğünü o ailedeyken Anadolu lisesini bırakmak zorunda kaldığını şu anda dışarıdan okuduğunu söyledi.

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