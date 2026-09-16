Dosyada, Sarıbaş'ın aile üzerinde etkili olduğu ve çeşitli ruhani söylemlerde bulunduğu yönündeki iddialar yer aldı. Müge Anlı'nın canlı yayında "İkinci Palu Ailesi vakası" olarak nitelendirdiği olayla ilgili Pembe Ekici ve Saliha Ekici de çeşitli iddialarda bulundu.

"VELİAHT ÇOCUK" VE "SAFKAN SOY" İDDİALARI

Dava dosyasında öne çıkan iddialardan biri, "veliaht çocuk" ve "safkan soy" söylemleri oldu. Hüseyin Sarıbaş'ın, Mine Ekici'nin bedeninde "Meryem" adında ruhani bir varlık bulunduğunu öne sürdüğü ve Mine Ekici ile kendisinin birlikteliğinden doğacak çocuğun "veliaht" olacağını söylediği aktarıldı.

İbrahim Ekici'nin hayatını kaybetmesi durumunda doğuştan engelli kızı Zeynep'in iyileşeceğinin telkin edildiği de ileri sürüldü. Hüseyin Sarıbaş ise canlı yayında bu söylemlerin Mine Ekici tarafından ortaya atıldığını savundu.