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Müge Anlı’da İbrahim Ekici dosyasında yeni gelişme! Mahkeme tutuklama talebini reddetti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüne ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, maktulün ailesinin sanığın tutuklu yargılanması yönündeki talebini reddetti. Canlı yayında gündeme gelen elektroşok iddiası da dosyadaki dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Müge Anlı’da İbrahim Ekici dosyasında yeni gelişme! Mahkeme tutuklama talebini reddetti 1

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında, 31 Mart 2024 tarihinde evinde hayatını kaybeden evli ve bir çocuk babası 39 yaşındaki İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümü ele alınıyor. "İkinci Palu Ailesi vakası" olarak gündeme gelen olayda, mahkeme heyeti ailenin sanıkların tutuklu yargılanması yönündeki talebini karara bağladı.

Müge Anlı’da İbrahim Ekici dosyasında yeni gelişme! Mahkeme tutuklama talebini reddetti 2

TUTUKLULUK TALEBİNE MAHKEMEDEN RET

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, İbrahim Ekici'nin ailesinin avukatının, dönemin eşi Mine Ekici'nin telefon kayıtlarında yer alan "Öldürdüm çocuğu, yarım bıraktım" şeklindeki ifadeleri gerekçe göstererek yaptığı tutuklama talebini değerlendirdi.

Müge Anlıda 2. Palu Ailesi vakası MÜGE ANLI'DA 2. PALU AİLESİ VAKASI
Müge Anlı’da İbrahim Ekici dosyasında yeni gelişme! Mahkeme tutuklama talebini reddetti 3

Mahkeme, dosya kapsamındaki deliller ve Adli Tıp Kurumu (ATK) otopsi raporunu göz önünde bulundurarak, bu aşamada tutuklamayı gerektirecek yeni bir delil elde edilmediği ve sanığın sabit ikametgâh sahibi olduğu gerekçesiyle tutuklama talebini reddetti.

Müge Anlı’da İbrahim Ekici dosyasında yeni gelişme! Mahkeme tutuklama talebini reddetti 4

AİLEDEN KARARA TEPKİ

İbrahim Ekici'nin ailesi, telefon kayıtlarında cinayet itirafı niteliğinde olduğunu öne sürdükleri ifadelerin bulunmasına rağmen "yeni delil bulunamadı" gerekçesiyle tutuklama kararı verilmemesine tepki gösterdi.

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Müge Anlı’da İbrahim Ekici dosyasında yeni gelişme! Mahkeme tutuklama talebini reddetti 5

MİNE EKİCİ'DEN SUÇ DUYURUSU

Mine Ekici'nin ise görümcesi Pembe Ekici ve yakınlarını, olayın yaşandığı evde bulunan dizüstü bilgisayar ile tableti alarak delilleri karartmakla suçladığı ve bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

İbrahim Ekici'nin ailesi ise eve polis nezaretinde ve tutanak tutulması eşliğinde girdiklerini belirterek, söz konusu suçlamalarla ilgili endişe duymadıklarını ifade etti.

Müge Anlı’da İbrahim Ekici dosyasında yeni gelişme! Mahkeme tutuklama talebini reddetti 6

CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Programın canlı yayınında taraflar arasında sert tartışmalar yaşandı. Mine Ekici, çocuğuna kök hücre tedavisi de dahil olmak üzere her türlü tıbbi desteği sağladığını savundu.

Telefon kayıtlarında yer alan sözleriyle ilgili de konuşan Mine Ekici, yaşadığı bazı durumları kendisine içirildiğini öne sürdüğü sulardan kaynaklanan halüsinasyonlara bağladı.

Müge Anlı’da İbrahim Ekici dosyasında yeni gelişme! Mahkeme tutuklama talebini reddetti 7

"VÜCUDUMA ELEKTROŞOK VERDİLER"

Mine Ekici ayrıca, bir üfürükçünün yönlendirmesiyle eşine elektroşok cihazları aldırıldığını ve bu cihazların vücuduna uygulandığını iddia etti. "Üfürükçü eşime aldırttı, vücuduma koyuyorlardı" diyen Mine Ekici'nin bu sözleri canlı yayında gündeme geldi.

Müge Anlı’da İbrahim Ekici dosyasında yeni gelişme! Mahkeme tutuklama talebini reddetti 8

Müge Anlı ise söz konusu elektroşok cihazlarının kalp açısından tehlikeli olabileceğini belirterek, "Kalbe zararlı, çok riskli" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı’da İbrahim Ekici dosyasında yeni gelişme! Mahkeme tutuklama talebini reddetti 9

Karşı taraf ise Mine Ekici'nin ortaya attığı iddiaları kesin bir dille reddetti. Tarafların karşılıklı suçlamaları canlı yayında gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Müge Anlı’da İbrahim Ekici dosyasında yeni gelişme! Mahkeme tutuklama talebini reddetti 10

OLAYIN GEÇMİŞİ

Konya'da yaşayan 39 yaşındaki İbrahim Ekici'nin 31 Mart 2024'te evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle başlayan soruşturmada, dosyaya giren yeni detaylar dikkat çekti. Ekici ailesinin hayatına, doğuştan engelli kızları Zeynep'in tedavisi amacıyla dahil olduğu belirtilen ve ruhani güçleri bulunduğunu öne süren Hüseyin Sarıbaş'ın etkisi, aile yakınlarının canlı yayındaki anlatımlarıyla gündeme geldi.

Müge Anlı’da İbrahim Ekici dosyasında yeni gelişme! Mahkeme tutuklama talebini reddetti 11

Dosyada, Sarıbaş'ın aile üzerinde etkili olduğu ve çeşitli ruhani söylemlerde bulunduğu yönündeki iddialar yer aldı. Müge Anlı'nın canlı yayında "İkinci Palu Ailesi vakası" olarak nitelendirdiği olayla ilgili Pembe Ekici ve Saliha Ekici de çeşitli iddialarda bulundu.

"VELİAHT ÇOCUK" VE "SAFKAN SOY" İDDİALARI

Dava dosyasında öne çıkan iddialardan biri, "veliaht çocuk" ve "safkan soy" söylemleri oldu. Hüseyin Sarıbaş'ın, Mine Ekici'nin bedeninde "Meryem" adında ruhani bir varlık bulunduğunu öne sürdüğü ve Mine Ekici ile kendisinin birlikteliğinden doğacak çocuğun "veliaht" olacağını söylediği aktarıldı.

İbrahim Ekici'nin hayatını kaybetmesi durumunda doğuştan engelli kızı Zeynep'in iyileşeceğinin telkin edildiği de ileri sürüldü. Hüseyin Sarıbaş ise canlı yayında bu söylemlerin Mine Ekici tarafından ortaya atıldığını savundu.

Müge Anlı’da İbrahim Ekici dosyasında yeni gelişme! Mahkeme tutuklama talebini reddetti 12

İBRAHİM EKİCİ'YE ÖLÜM TARİHİ VERİLDİĞİ İDDİASI

Dosyada yer alan iddialara göre İbrahim Ekici'ye önceden 21 Ağustos'ta öleceği ve ardından cennete gideceği söylendi. Ekici'nin de bu tarihe inandığı, ancak belirlenen tarihten aylar önce hayatını kaybettiği ifade edildi.

ÖLÜM SABAHIYLA İLGİLİ İDDİALAR

İbrahim Ekici'nin hayatını kaybettiği sabaha ilişkin iddialar da soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu. Sağlık personeli olan eşi Mine Ekici'nin, rahatsızlanan kocasına saatlerce müdahale etmediği, sağlık ekiplerini aramak yerine önce Hüseyin Sarıbaş ile iletişime geçtiği ve ambulansın saatler sonra çağrıldığı ileri sürüldü.

Cenaze töreninde Mine Ekici'nin eşinin mezarından bir avuç toprak aldığı ve "Özür dilerim İbrahim" dedikten sonra Hüseyin Sarıbaş ile birlikte mezarlıktan ayrıldığı da iddia edildi.

Müge Anlı’da İbrahim Ekici dosyasında yeni gelişme! Mahkeme tutuklama talebini reddetti 13

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN SES KAYDI

Dosyada dikkat çeken en önemli gelişmelerden biri ise İbrahim Ekici'nin ölümünün ardından kayda alındığı belirtilen ses kaydı oldu.

Ses kaydında Mine Ekici'nin, "Söylediğin her şeyi harfiyen yaptım; adamı öldürdüm, çocuğu yarım bıraktım! Niye böyle yapıyorsun?" dediği duyulduğu aktarıldı.

Hüseyin Sarıbaş'ın ise görüşmede Mine Ekici'ye hayatına devam etmesi yönünde telkinde bulunduğu belirtildi.

Müge Anlı’da İbrahim Ekici dosyasında yeni gelişme! Mahkeme tutuklama talebini reddetti 14

MİNE EKİCİ VE HÜSEYİN SARIBAŞ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın ardından Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş'ın, Konya Ağır Ceza Mahkemesi'nde "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Dosyada yer alan iddiaların yargılama sürecinde değerlendirileceği ve sanıkların hukuki durumunun mahkeme tarafından belirleneceği kaydedildi.

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