Müge Anlı’da İbrahim Ekici dosyasında yeni gelişme! Mahkeme tutuklama talebini reddetti
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüne ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, maktulün ailesinin sanığın tutuklu yargılanması yönündeki talebini reddetti. Canlı yayında gündeme gelen elektroşok iddiası da dosyadaki dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.
"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında, 31 Mart 2024 tarihinde evinde hayatını kaybeden evli ve bir çocuk babası 39 yaşındaki İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümü ele alınıyor. "İkinci Palu Ailesi vakası" olarak gündeme gelen olayda, mahkeme heyeti ailenin sanıkların tutuklu yargılanması yönündeki talebini karara bağladı.
TUTUKLULUK TALEBİNE MAHKEMEDEN RET
Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, İbrahim Ekici'nin ailesinin avukatının, dönemin eşi Mine Ekici'nin telefon kayıtlarında yer alan "Öldürdüm çocuğu, yarım bıraktım" şeklindeki ifadeleri gerekçe göstererek yaptığı tutuklama talebini değerlendirdi.
Mahkeme, dosya kapsamındaki deliller ve Adli Tıp Kurumu (ATK) otopsi raporunu göz önünde bulundurarak, bu aşamada tutuklamayı gerektirecek yeni bir delil elde edilmediği ve sanığın sabit ikametgâh sahibi olduğu gerekçesiyle tutuklama talebini reddetti.
AİLEDEN KARARA TEPKİ
İbrahim Ekici'nin ailesi, telefon kayıtlarında cinayet itirafı niteliğinde olduğunu öne sürdükleri ifadelerin bulunmasına rağmen "yeni delil bulunamadı" gerekçesiyle tutuklama kararı verilmemesine tepki gösterdi.
MİNE EKİCİ'DEN SUÇ DUYURUSU
Mine Ekici'nin ise görümcesi Pembe Ekici ve yakınlarını, olayın yaşandığı evde bulunan dizüstü bilgisayar ile tableti alarak delilleri karartmakla suçladığı ve bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.
İbrahim Ekici'nin ailesi ise eve polis nezaretinde ve tutanak tutulması eşliğinde girdiklerini belirterek, söz konusu suçlamalarla ilgili endişe duymadıklarını ifade etti.