Antalya'da dehşet evi: Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini katletti

Dehşete düşüren olayın adresi Antalya'nın Korkuteli ilçesi oldu. İddiaya göre Sefer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile ve kayınpederi Ahmet Engel'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk korumaya alınırken, katilin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kan donduran olay, saat 05.00 sıralarında Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. TARAFLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Sefer Coşkun otomobiliyle, boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Coşkun ile anne ve babasının oturduğu eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ VE KAYINVALİDE-KAYINPEDERİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında Coşkun, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'i vurarak öldürdü.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

CENAZELER MORGA GETİRİLDİ

Sefer Coşkun'un av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü boşanma aşamasındaki Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile ve kayınpederi Ahmet Engel'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurum Başkanlığı morguna getirildi. Morg önünde toplanan ailenin yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Cenazelerin otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.