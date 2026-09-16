-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Antalya'da dehşet evi: Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini katletti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Dehşete düşüren olayın adresi Antalya'nın Korkuteli ilçesi oldu. İddiaya göre Sefer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile ve kayınpederi Ahmet Engel'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk korumaya alınırken, katilin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Antalya'da dehşet evi: Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini katletti 1

Kan donduran olay, saat 05.00 sıralarında Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

TARAFLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Sefer Coşkun otomobiliyle, boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Coşkun ile anne ve babasının oturduğu eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

Antalya'da dehşet evi: Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini katletti 2

EŞİNİ VE KAYINVALİDE-KAYINPEDERİNİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
Tartışma sırasında Coşkun, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'i vurarak öldürdü.

Antalya'da dehşet evi: Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini katletti 3

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya'da dehşet evi: Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini katletti 4

CENAZELER MORGA GETİRİLDİ
Sefer Coşkun'un av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü boşanma aşamasındaki Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile ve kayınpederi Ahmet Engel'in cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurum Başkanlığı morguna getirildi. Morg önünde toplanan ailenin yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Cenazelerin otopsi işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Antalya'da dehşet evi: Boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini katletti 5

KATİL ARANIYOR
Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk korumaya alınırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Önce 3 abisi bindi, şimdi o kullanıyor! 70 yıllık aile hatırası kuşaktan kuşağa taşınıyor
Sonraki Galeri
Önce 3 abisi bindi, şimdi o kullanıyor! 70 yıllık aile hatırası kuşaktan kuşağa taşınıyor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin