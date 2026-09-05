Tuba O., "Mine, eşi öldüğü gün eşinin telefonundan Hüseyin Hoca ile görüşmüş. Gece saat 02.00'den sabaha kadar Hüseyin Hoca'nın dediklerini yapmış. Sabaha kadar İbrahim'in ölümünü seyretmiş. Çok kötü can verdiğini söyledi. Hüseyin'in İbrahim ölene kadar kendisini beklettiğini, öldükten sonra da Mine'ye 'Artık sen müdahaleni yapabilirsin' dediğini anlattı." ifadelerini kullandı.

Binada yaşayan bazı komşular da ifadelerinde, saat 05.00 ile 07.00 arasında yüksek sesle konuşan bir kadın sesi duyduklarını belirtti. Komşular ayrıca mide bulantısı ve kusma sesleri duyduklarını, bu seslerin sabah saatlerinde kesildiğini ifade etti.

MİNE EKİCİ İDDİALARI REDDETTİ

Mine Ekici ise eşinin ölümünde herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve İbrahim Ekici'yi kendisinin öldürmediğini savundu.

Hüseyin Sarıbaş'ın hayatlarına çocuklarının sağlık sorunları nedeniyle girdiğini belirten Ekici, kızının miyopati hastalığı bulunduğunu söyledi. Ekici, kızının hastalığının tıbbi açıdan tedavisinin mümkün olmadığının kendilerine söylendiğini ifade etti.