Müge Anlı İbrahim Ekici olayı nedir? Eşinin arkadaşından kan donduran ifade!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir ele alınan İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ekici'nin eşi Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, Mine Ekici'nin arkadaşı Tuba O.'nun soruşturma kapsamında verdiği ifade dikkat çekti.
Konya'da 31 Mart 2024'te evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 39 yaşındaki İbrahim Ekici'nin ölümü, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında ele alınıyor. Ekici'nin ölümüyle ilgili eşi Mine Ekici ve ailenin hayatına yaklaşık dört yıl önce girdiği belirtilen "üfürükçü" Hüseyin Sarıbaş hakkındaki iddialar dikkat çekiyor.
Bir fabrikada elektrik teknisyeni olarak çalışan, evli ve bir çocuk babası İbrahim Ekici, 31 Mart 2024'te merkez Karatay ilçesindeki evinde hareketsiz halde bulundu. Ekici'nin kusmuş halde bulunması ve 14 yıllık eşi radyoloji teknikeri Mine Ekici'nin çelişkili hareketleri, ölümün şüpheli bulunmasına neden oldu. Ancak yapılan otopside Ekici'nin kesin ölüm nedeni belirlenemedi.
MİNE EKİCİ VE HÜSEYİN SARIBAŞ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İbrahim ve Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş arasındaki telefon görüşmeleri incelendi. İncelemelerin ardından olayın tasarlanmış bir cinayet olabileceği değerlendirildi.
Savcılık, Kasım 2025'te Hüseyin Sarıbaş ve Mine Ekici hakkında gözaltı kararı verdi. Sarıbaş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken Mine Ekici adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Hüseyin Sarıbaş ve Mine Ekici hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "eşi tasarlayarak öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Sarıbaş, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Yargılama süreci devam ediyor.
"EŞİNİN TELEFONUNDAN HÜSEYİN HOCA İLE GÖRÜŞTÜ"
ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında yeniden gündeme gelen dosyayla ilgili yeni ifadelere SABAH ulaştı.
Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulan Mine Ekici'nin sağlık personeli arkadaşı Tuba O. (38), dikkat çeken iddialarda bulundu. Tuba O., Mine Ekici'nin eşinin öldüğü gece, İbrahim Ekici'nin telefonundan Hüseyin Sarıbaş ile görüştüğünü öne sürdü.