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Müge Anlı İbrahim Ekici olayı nedir? Eşinin arkadaşından kan donduran ifade!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir ele alınan İbrahim Ekici'nin şüpheli ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ekici'nin eşi Mine Ekici ve Hüseyin Sarıbaş'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, Mine Ekici'nin arkadaşı Tuba O.'nun soruşturma kapsamında verdiği ifade dikkat çekti.

Müge Anlı İbrahim Ekici olayı nedir? Eşinin arkadaşından kan donduran ifade! 1

Konya'da 31 Mart 2024'te evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 39 yaşındaki İbrahim Ekici'nin ölümü, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında ele alınıyor. Ekici'nin ölümüyle ilgili eşi Mine Ekici ve ailenin hayatına yaklaşık dört yıl önce girdiği belirtilen "üfürükçü" Hüseyin Sarıbaş hakkındaki iddialar dikkat çekiyor.

Müge Anlı İbrahim Ekici olayı nedir? Eşinin arkadaşından kan donduran ifade! 2

Bir fabrikada elektrik teknisyeni olarak çalışan, evli ve bir çocuk babası İbrahim Ekici, 31 Mart 2024'te merkez Karatay ilçesindeki evinde hareketsiz halde bulundu. Ekici'nin kusmuş halde bulunması ve 14 yıllık eşi radyoloji teknikeri Mine Ekici'nin çelişkili hareketleri, ölümün şüpheli bulunmasına neden oldu. Ancak yapılan otopside Ekici'nin kesin ölüm nedeni belirlenemedi.

Müge Anlı İbrahim Ekici olayı nedir? Eşinin arkadaşından kan donduran ifade! 3

MİNE EKİCİ VE HÜSEYİN SARIBAŞ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İbrahim ve Mine Ekici ile Hüseyin Sarıbaş arasındaki telefon görüşmeleri incelendi. İncelemelerin ardından olayın tasarlanmış bir cinayet olabileceği değerlendirildi.

Savcılık, Kasım 2025'te Hüseyin Sarıbaş ve Mine Ekici hakkında gözaltı kararı verdi. Sarıbaş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken Mine Ekici adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Müge Anlı İbrahim Ekici olayı nedir? Eşinin arkadaşından kan donduran ifade! 4

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Hüseyin Sarıbaş ve Mine Ekici hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "eşi tasarlayarak öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Sarıbaş, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Yargılama süreci devam ediyor.

Ekici dosyası ekrana kilitledi EKİCİ DOSYASI EKRANA KİLİTLEDİ
Müge Anlı İbrahim Ekici olayı nedir? Eşinin arkadaşından kan donduran ifade! 5

"EŞİNİN TELEFONUNDAN HÜSEYİN HOCA İLE GÖRÜŞTÜ"

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında yeniden gündeme gelen dosyayla ilgili yeni ifadelere SABAH ulaştı.

Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulan Mine Ekici'nin sağlık personeli arkadaşı Tuba O. (38), dikkat çeken iddialarda bulundu. Tuba O., Mine Ekici'nin eşinin öldüğü gece, İbrahim Ekici'nin telefonundan Hüseyin Sarıbaş ile görüştüğünü öne sürdü.

Müge Anlı İbrahim Ekici olayı nedir? Eşinin arkadaşından kan donduran ifade! 6

SABAHA KADAR ÖLÜMÜNÜ SEYRETMİŞ

Tuba O., "Mine, eşi öldüğü gün eşinin telefonundan Hüseyin Hoca ile görüşmüş. Gece saat 02.00'den sabaha kadar Hüseyin Hoca'nın dediklerini yapmış. Sabaha kadar İbrahim'in ölümünü seyretmiş. Çok kötü can verdiğini söyledi. Hüseyin'in İbrahim ölene kadar kendisini beklettiğini, öldükten sonra da Mine'ye 'Artık sen müdahaleni yapabilirsin' dediğini anlattı." ifadelerini kullandı.

Müge Anlı İbrahim Ekici olayı nedir? Eşinin arkadaşından kan donduran ifade! 7

Binada yaşayan bazı komşular da ifadelerinde, saat 05.00 ile 07.00 arasında yüksek sesle konuşan bir kadın sesi duyduklarını belirtti. Komşular ayrıca mide bulantısı ve kusma sesleri duyduklarını, bu seslerin sabah saatlerinde kesildiğini ifade etti.

MİNE EKİCİ İDDİALARI REDDETTİ

Mine Ekici ise eşinin ölümünde herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve İbrahim Ekici'yi kendisinin öldürmediğini savundu.

Hüseyin Sarıbaş'ın hayatlarına çocuklarının sağlık sorunları nedeniyle girdiğini belirten Ekici, kızının miyopati hastalığı bulunduğunu söyledi. Ekici, kızının hastalığının tıbbi açıdan tedavisinin mümkün olmadığının kendilerine söylendiğini ifade etti.

Şüpheli eşten köpek kafası itirafı ŞÜPHELİ EŞTEN "KÖPEK KAFASI" İTİRAFI
Müge Anlı İbrahim Ekici olayı nedir? Eşinin arkadaşından kan donduran ifade! 8

"KÖPEK KAFASI" İDDİASI KAN DONDURDU

Ekici, yaşadıkları süreçte çeşitli kişiler tarafından farklı uygulamalara yönlendirildiklerini belirterek, "Kızımızı okutturalım, nazar var dediler. Olmadık şeyler yaptırdılar. Köpek kafası, kuzu ciğerleri ile yıkadılar. Okunmuş sular, muskacılar gezdirdiğimiz yer kalmadı. Evimde ayin yaptılar. Kadının biri geldi, köpek kafasıyla suyla çocuğumun üzerinden su döktü." dedi.

İbrahim Ekici'nin ölümüyle ilgili soruşturma ve dava süreci devam ediyor.

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