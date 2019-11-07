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Müge Anlı Gökhan Özkan hakkındaki son dakika gelişmesini açıkladı! Ercan Orhan: "Namusum için..."

Müge Anlı 6 Kasım'daki canlı yayın sonrası Ercan Orhan'ı konuşturdu. Gökhan Özkan hakkında Müge Anlı canlı yayına 9 gündür kayıp olan Gökhan Özkan'ın ailesi çıkmıştı. Müge Anlı'ya arkadaşı Ercan ile görüşmeye gittikten sonra haber alınamadığını belirten aileye acı haber verildi. Müge Anlı 6 Kasım'daki programın ardından tüm gerçekleri öğrendi. Gökhan Özkan arkadaşı tarafından öldürülmüştü. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ercan'ın tutuklandığını da belirtildi. İşte Gökhan Özkan olayının Müge Anlı'da ortaya çıkan perde arkası.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 13:07
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Müge Anlı Gökhan Özkan'ın katiline olayı itiraf ettirdi! Namusum için...
Müge Anlı Gökhan Özkan'ın katiline olayı itiraf ettirdi! Namusum için...

Müge Anlı canlı yayına 9 gündür kayıp olan Gökhan Özkan'ın ailesi çıkmıştı. Müge Anlı'ya arkadaşı Ercan ile görüşmeye gittikten sonra haber alınamadığını belirten aileye acı haber verildi. Müge Anlı 6 Kasım'daki programın ardından tüm gerçekleri öğrendi. Gökhan Özkan arkadaşı tarafından öldürülmüştü.

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Müge Anlı Gökhan Özkan'ın katiline olayı itiraf ettirdi! Namusum için...
Müge Anlı Gökhan Özkan'ın katiline olayı itiraf ettirdi! Namusum için...

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ercan'ın tutuklandığını da belirtildi. İşte Gökhan Özkan olayının Müge Anlı'da ortaya çıkan perde arkası.

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Müge Anlı Gökhan Özkan'ın katiline olayı itiraf ettirdi! Namusum için...
Müge Anlı Gökhan Özkan'ın katiline olayı itiraf ettirdi! Namusum için...

İTİRAF ETTİ!

Yayının ardından Gökhan Özkan'ın en son görüştüğü Ercan Orhan gözaltına alındı. Ercan Orhan, arkadaşı Gökhan Özkan'ı kızı ile münasebeti olduğunu öğrendiğini söyleyerek av tüfeği ile öldürdüğünü itiraf etti.

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Müge Anlı Gökhan Özkan'ın katiline olayı itiraf ettirdi! Namusum için...
Müge Anlı Gökhan Özkan'ın katiline olayı itiraf ettirdi! Namusum için...

CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

Gökhan Özkan'ı öldürdükten sonra cesedi Ayvacık'a bağlı Arıklı köyü civarındaki ormanlık alana attığını söyledi.

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Müge Anlı Gökhan Özkan'ın katiline olayı itiraf ettirdi! Namusum için...
Müge Anlı Gökhan Özkan'ın katiline olayı itiraf ettirdi! Namusum için...

9 gündür aranan 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ın cansız bedeni söylenen yerde bulundu.