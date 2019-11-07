Müge Anlı Gökhan Özkan hakkındaki son dakika gelişmesini açıkladı! Ercan Orhan: "Namusum için..."

Müge Anlı 6 Kasım'daki canlı yayın sonrası Ercan Orhan'ı konuşturdu. Gökhan Özkan hakkında Müge Anlı canlı yayına 9 gündür kayıp olan Gökhan Özkan'ın ailesi çıkmıştı. Müge Anlı'ya arkadaşı Ercan ile görüşmeye gittikten sonra haber alınamadığını belirten aileye acı haber verildi. Müge Anlı 6 Kasım'daki programın ardından tüm gerçekleri öğrendi. Gökhan Özkan arkadaşı tarafından öldürülmüştü. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ercan'ın tutuklandığını da belirtildi. İşte Gökhan Özkan olayının Müge Anlı'da ortaya çıkan perde arkası.