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07.11.2019
Gökhan Özkan ile ilgili kan donduran gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı |Video - 07.11.2019
ATV ekranında kayıp ve sır cinayetleri aydınlatan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında bir cinayet daha gün yüzüne çıkartıldı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın canlı yayına katılan katil zanlısına art arda soruları karşısında panikleyen zanlı açık verdi ve sonunda işlediği cinayeti itiraf etti. İşte 7 Kasım Perşembe günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Gökhan Özkan cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri...
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