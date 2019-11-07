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07.11.2019
Gökhan Özkan ile ilgili kan donduran gerçek Müge Anlı'da ortaya çıktı |Video - 07.11.2019
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV erkanında ses getirmeye devam ediyor. "23 yaşındaki kayıp Gökhan Özkan'a ne oldu?" sorusu günler sonra belli oldu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda Gökhan Özkan'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Kan donduran olayla ilgili son dakika gelişmelerini 7 Kasım Perşembe günkü canlı yayında Müge Anlı aktardı.
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