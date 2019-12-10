Müge Anlı canlı yayında şoke oldu! Mehmet Elbay ormanda yakılıp yok edildi

27 Eylül'den beri haber alınamayan Mehmet Elbay'ın kızı Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Mehmet Elbay'ın alacak verecek sıkıntılarından dolayı ortadan kaybolduğu iddia edilirken, verilen ifadeler herkesi şoke etti. ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Mehmet Elbay'ın Cahit Ergül'le arasında sahte senet nedeni ile husumet olduğunu öğrendiklerini aktarıyor.