Müge Anlı canlı yayında ağladı! Hatice Duman 36 yıl sonra kardeşlerine kavuştu

Zeynep Hanım'ın 36 yıl önce sokağa terk ettiği Hatice Duman, yıllar sonra ailesine kavuştu. Müge Anlı'ya çıkan Hatice Duman annesi Zeynep Hanım'ın yanısıra erkek kardeşleri Metin, Murat ve Ramazan'a buluştu. Ramazan ile Murat Zeynep Hanım'ın son evliliğinden olan çocukları...