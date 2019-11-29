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Müge Anlı canlı yayında ağladı! Hatice Duman 36 yıl sonra kardeşlerine kavuştu
Müge Anlı son dakika gelişmesiyle canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. 36 yıl önce soka terk edilen Hatice Duman, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ailesine kavuştu. Annesi Zeynep Hanım'ın yaşadıkları Türkiye'yi ağlatırken, Hatice Duman'ın kardeşleriyle buluşması da Müge Anlı'yı ağlattı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programdaki duygu dolu anlar...
Giriş Tarihi: 29.11.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 12:01
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