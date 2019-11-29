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Müge Anlı canlı yayında ağladı! Hatice Duman 36 yıl sonra kardeşlerine kavuştu

Müge Anlı son dakika gelişmesiyle canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. 36 yıl önce soka terk edilen Hatice Duman, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ailesine kavuştu. Annesi Zeynep Hanım'ın yaşadıkları Türkiye'yi ağlatırken, Hatice Duman'ın kardeşleriyle buluşması da Müge Anlı'yı ağlattı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programdaki duygu dolu anlar...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 12:01
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Müge Anlı canlı yayında ağladı! Hatice Duman 36 yıl sonra kardeşlerine kavuştu

Zeynep Hanım'ın 36 yıl önce sokağa terk ettiği Hatice Duman, yıllar sonra ailesine kavuştu. Müge Anlı'ya çıkan Hatice Duman annesi Zeynep Hanım'ın yanısıra erkek kardeşleri Metin, Murat ve Ramazan'a buluştu. Ramazan ile Murat Zeynep Hanım'ın son evliliğinden olan çocukları...

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Müge Anlı canlı yayında ağladı! Hatice Duman 36 yıl sonra kardeşlerine kavuştu

Müge Anlı son dakika gelişmesiyle canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. 36 yıl önce soka terk edilen Hatice Duman, ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla ailesine kavuştu.

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Müge Anlı canlı yayında ağladı! Hatice Duman 36 yıl sonra kardeşlerine kavuştu

Annesi Zeynep Hanım'ın yaşadıkları Türkiye'yi ağlatırken, Hatice Duman'ın kardeşleriyle buluşması da Müge Anlı'yı ağlattı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programdaki duygu dolu anlar...

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Müge Anlı canlı yayında ağladı! Hatice Duman 36 yıl sonra kardeşlerine kavuştu
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Müge Anlı canlı yayında ağladı! Hatice Duman 36 yıl sonra kardeşlerine kavuştu