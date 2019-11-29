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29.11.2019
Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Müge Anlı canlı yayınında Hatice Duman 3 erkek kardeşiyle ilk kez buluştu. 4 kardeşin ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki buluşması ünlü sunucuyu duygulandırdı. Hatice Duman ve ailesinin kavuşma anı Müge Anlı'yı ağlattı. Gözyaşlarını tutamayan Müge Anlı, "Kardeşler her zaman birlikte büyümeli" ifadelerini kullandı.
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