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29.11.2019

Müge Anlı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Müge Anlı canlı yayınında Hatice Duman 3 erkek kardeşiyle ilk kez buluştu. 4 kardeşin ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki buluşması ünlü sunucuyu duygulandırdı. Hatice Duman ve ailesinin kavuşma anı Müge Anlı'yı ağlattı. Gözyaşlarını tutamayan Müge Anlı, "Kardeşler her zaman birlikte büyümeli" ifadelerini kullandı.

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