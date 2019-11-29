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Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı tarihi resmen açıklandı! Hangi bölümde kaç kişi alınacak?

Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Bakan Koca'nın daha önce müjdelediği alım için uzun süredir heyecanlı bekleyiş hakimdi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler gün aşırı olarak, "Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyordu. Ayrıca hangi bölümlerde alım yapılacağı da merak konusuydu. Beklenen açıklama Bakan Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, yüz binlerce kişinin beklediği tarihi açıkladı. Peki, hangi bölümde kaç kişi alınacak? İşte Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 14:24
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Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı tarihi resmen açıklandı! Hangi bölümde kaç kişi alınacak?

Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı için hazırlıkları tamamladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından gözler personel alım tarihine çevrildi. Adaylar heyecanla, "Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, hangi bölümde kaç kişi alınacak? İşte Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı ile ilgili detaylar...

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Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı tarihi resmen açıklandı! Hangi bölümde kaç kişi alınacak?

TARİH BELLİ OLDU

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı tarihi resmen açıklandı! Hangi bölümde kaç kişi alınacak?

HANGİ BÖLÜMLERDE ALIM YAPILACAK?

17 bin 689 sağlık personeli atamasında kadro dağılımı şu şekilde olması bekleniyor.
Biyolog: 16
Çocuk Gelişimi: 30
Dil ve Konuşma Terapisti: 20
Diyetisyen: 131

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Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı tarihi resmen açıklandı! Hangi bölümde kaç kişi alınacak?

Ebe: 2 Bin 182
Fizyoterapist: 200
Hemşire: 7 bin 525
İş ve Uğraşı Terapisti: 20
Odyolog: 20
Perfüzyonist: 40
Psikolog: 300

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Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı tarihi resmen açıklandı! Hangi bölümde kaç kişi alınacak?

Sağlık Fizikçisi: 6
Sağlık Teknikeri: 6345
Teknisyen: 606
Sosyal Çalışmacı: 246.
Toplam: 17 bin 689 kadro.