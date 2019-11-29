Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı tarihi resmen açıklandı! Hangi bölümde kaç kişi alınacak?

Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. Bakan Koca'nın daha önce müjdelediği alım için uzun süredir heyecanlı bekleyiş hakimdi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler gün aşırı olarak, "Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyordu. Ayrıca hangi bölümlerde alım yapılacağı da merak konusuydu. Beklenen açıklama Bakan Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, yüz binlerce kişinin beklediği tarihi açıkladı. Peki, hangi bölümde kaç kişi alınacak? İşte Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 14:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





