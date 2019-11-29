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Hangi Türk boyundan olduğunuzu hiç merak ettiniz mi? İşte Türklerin soyağacı

Binlerce yıl boyunca farklı coğrafi bölgelerde yer almış olan Türkler oralardaki kalıcı yerleşmeler sonucunda Türk ırkı çok fazla alanlara dağılmıştır. Ancak ortaya atılan bir iddiaya göre Türk ırkının çok daha geniş alanlara yayıldığı yönünde. Peki Türklerin soyu nereden geliyor? İşte şehir şehir Türklerin geldiği boylar...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 11:42
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Hangi Türk boyundan olduğunuzu hiç merak ettiniz mi? İşte Türklerin soyağacı

HANGİ İL HANGİ BOYDAN?

Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen wbir gerçek. Bu da ortaya Türklerin farklı farklıyerlerde, farklı farklı yaşayışlarına neden oluyor.

Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz Boylarını iyi anlamak gerekir.

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Hangi Türk boyundan olduğunuzu hiç merak ettiniz mi? İşte Türklerin soyağacı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

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Hangi Türk boyundan olduğunuzu hiç merak ettiniz mi? İşte Türklerin soyağacı

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

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Hangi Türk boyundan olduğunuzu hiç merak ettiniz mi? İşte Türklerin soyağacı

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

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Hangi Türk boyundan olduğunuzu hiç merak ettiniz mi? İşte Türklerin soyağacı

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562