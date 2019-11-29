Hangi Türk boyundan olduğunuzu hiç merak ettiniz mi? İşte Türklerin soyağacı

Binlerce yıl boyunca farklı coğrafi bölgelerde yer almış olan Türkler oralardaki kalıcı yerleşmeler sonucunda Türk ırkı çok fazla alanlara dağılmıştır. Ancak ortaya atılan bir iddiaya göre Türk ırkının çok daha geniş alanlara yayıldığı yönünde. Peki Türklerin soyu nereden geliyor? İşte şehir şehir Türklerin geldiği boylar...