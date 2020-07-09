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Müge Anlı bir günde 3 ailenin yüzünü güldürdü! Kayıp 3 kişiyi ailesine kavuşturdu!

Atv ekranlarında yayınlanan ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı ve ekibi bir günde 3 aileye umut oldu. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı 3 kayıp dosyasında bugün mutlu sona ulaştı. 67 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Hülya Soğandere, evinden zorla kaçırılan Fatma Eraydın ve Suphi Altınok 18 yıldır görmediği çocukları Müge Anlı ve ekibi tarafından bulundu.

Giriş Tarihi: 09.07.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 17:42
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Müge Anlı bir günde 3 ailenin yüzünü güldürdü! Kayıp 3 kişiyi ailesine kavuşturdu!

Sakarya, Geyve'de yaşayan Soğandere Ailesi 66 gündür aradıkları 21 yaşındaki kızları Hülya Soğandere'yi bulmak için Müge Anlı'nın programına çıktı. Ailesi Geyve'de kendisi ise Adapazarı'nda yaşayan Hülya Soğandere'den 66 gündür haber alınamıyordu.

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Müge Anlı bir günde 3 ailenin yüzünü güldürdü! Kayıp 3 kişiyi ailesine kavuşturdu!

21 yaşındaki Hülya'nın annesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak kızının bulunması için yardım istedi. Anne, kızının çalıştığı fabrikada Koronavirüs olduğunu ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildiğini ancak daha sonra özel bir araçla Manisa'ya geçtiğini ve orada tedavi gördüğünü anlattı. Başka bir şey bilmediğini söyleyerek kızının bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

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Müge Anlı bir günde 3 ailenin yüzünü güldürdü! Kayıp 3 kişiyi ailesine kavuşturdu!

Canlı yayına katılan anne Nuran Soğandere, kızının sağlık durumunu ve nerede yaşadığını bilmek istediğini söyledi. Müge Anlı kısa sürede yaptığı araştırmada genç kızın Koronavirüs nedeniyle hastanede yatmadığını sadece 19 Haziran'da Koronavirüs testi yaptırdığını ve testin negatif çıktığını açıkladı. Müge Anlı, bugün ise canlı yayında Seyfettin Soğandere ve Nuran Soğandere çiftine kızlarının bulunduğu müjdesini canlı yayında verdi. 21 yaşındaki genç kızın devlet korumasında olduğu ortaya çıktı.

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Müge Anlı bir günde 3 ailenin yüzünü güldürdü! Kayıp 3 kişiyi ailesine kavuşturdu!

28 YAŞINDAKİ FATMA ERAYDIN BULUNDU!

Tokat, Niksar'da yaşayan Fatma Eraydın, 3 Temmuz akşamı evinden yerlerde sürüklenerek kaçırılmıştı. Anne Habibe Eraydın dün canlı yayına gelerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Babasıyla evde otururken 42 yaşındaki Gültekin Baştürk ve yakınları Fatma Eraydın'ın evini basıp babasını tartaklamış daha sonra da genç kızı kaçırmışlardı. Haneye tecavüz edip genç kızı hürriyetinden yoksun bırakan saldırganlardan üçü olaydan sonra tutuklanmış ama günler geçmesine rağmen Fatma Eraydın bulunamamıştı.

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Müge Anlı bir günde 3 ailenin yüzünü güldürdü! Kayıp 3 kişiyi ailesine kavuşturdu!

Bugün ise canlı yayında Müge Anlı gözü yaşlı aileye müjdeyi verdi. Yayını izleyen Gültekin Baştürk, annenin canlı yayına çıktığı görünce korkarak Ordu Kabataş İlçe Jandarması'na kaçırdığı Fatma Eraydın'la birlikte teslim oldu.

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