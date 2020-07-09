Müge Anlı bir günde 3 ailenin yüzünü güldürdü! Kayıp 3 kişiyi ailesine kavuşturdu!

Atv ekranlarında yayınlanan ve faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı ve ekibi bir günde 3 aileye umut oldu. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı 3 kayıp dosyasında bugün mutlu sona ulaştı. 67 gündür haber alınamayan 21 yaşındaki Hülya Soğandere, evinden zorla kaçırılan Fatma Eraydın ve Suphi Altınok 18 yıldır görmediği çocukları Müge Anlı ve ekibi tarafından bulundu.