Tokat, Niksar’da yaşayan Fatma Eraydın, 3 Temmuz akşamı evinden yerlerde sürüklenerek kaçırılmıştı. Anne Habibe Eraydın dün canlı yayına gelerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Babasıyla evde otururken 42 yaşındaki Gültekin Baştürk ve yakınları Fatma Eraydın’ın evini basıp babasını tartaklamış daha sonra da genç kızı kaçırmışlardı. Haneye tecavüz edip genç kızı hürriyetinden yoksun bırakan saldırganlardan üçü olaydan sonra tutuklanmış ama günler geçmesine rağmen Fatma Eraydın bulunamamıştı. Bugün ise canlı yayında Müge Anlı gözü yaşlı aileye müjdeyi verdi. Yayını izleyen Gültekin Baştürk, annenin canlı yayına çıktığı görünce korkarak Ordu Kabataş İlçe Jandarması’na kaçırdığı Fatma Eraydın’la birlikte teslim oldu.