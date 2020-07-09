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Müge Anlı 21 yaşındaki Hülya'yı 67 gün sonra buldu! - 09.07.2020

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Giriş: 09.07.2020 17:14
Güncelleme:09.07.2020 17:17
Sakarya, Geyve'de yaşayan Soğandere Ailesi 66 gündür aradıkları 21 yaşındaki kızları Hülya Soğandere'yi bulmak için Müge Anlı'nın programına çıktı. Anne, kızının çalıştığı fabrikada Koronavirüs olduğunu ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi edildiğini ancak daha sonra özel bir araçla Manisa’ya geçtiğini ve orada tedavi gördüğünü anlattı. Başka bir şey bilmediğini söyleyerek kızının bulunması için Müge Anlı’dan yardım istedi. Müge Anlı kısa sürede yaptığı araştırmada genç kızın koronavirüs nedeniyle hastanede yatmadığını sadece 19 Haziran’da koronavirüs testi yaptırdığını ve testin negatif çıktığını açıkladı. Müge Anlı, bugün ise canlı yayında Seyfettin Soğandere ve Nuran Soğandere çiftine kızlarının bulunduğu müjdesini canlı yayında verdi. 21 yaşındaki genç kızın devlet korumasında olduğu ortaya çıktı.
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