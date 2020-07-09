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Suphi Altınok 18 yıldır görmediği çocuklarına Müge Anlı'da kavuştu! - 09.07.2020

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Giriş: 09.07.2020 17:24
Güncelleme:09.07.2020 17:26
Denizli’de yaşayan 64 yaşındaki Suphi Altınok, yıllar önce ayrı düştüğü çocuklarını bulmak için bugün Müge Anlı’ya geldi. 25 yıl önce Antalya’da hayatını birleştirdiği eşinden Gökhan ve Aydın adında iki çocuğu vardı. Eşi evi terk edince iki çocuğuyla kalan ve onlara bakamayan Suphi Altınok onları Antalya’da bir yetiştirme yurduna bıraktı. Suphi iş değişikliği nedeniyle Antalya’dan taşınmak zorunda kaldı. Bu süre zarfında bir yıl boyunca her hafta sonu çocuklarını görmeye giden Suphi Bey, bir gün gittiğinde çocuklarının yurtta olmadığını ve anneleri tarafından götürüldüğünü öğrendi. Yıllardır eşini ve çocuklarını arasa da onlara ulaşamadı ve bugün bu hasreti sonlandırmak için Müge Anlı’dan yardım istedi. Yayın bitmeden günün üçüncü müjdeli haberi geldi. Müge Anlı çocukların hayatta olduğu, Aydın isimli küçük oğluna ulaştıklarını söyleyerek Suphi Bey ve oğlunu buluşturacağını söyledi.
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