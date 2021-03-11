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Yakaladığı balığın içinden köstebek çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

ABD'nin Missouri eyaletinde balık avlayan Monroe MacKinney balığın ağzındaki kancayı çıkarırken gözlerine inanamadı. Balığın içine dikkatlice bakan MacKinney ölü bir köstebek gördü.

Giriş Tarihi: 11.03.2021 06:15 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 06:16
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Yakaladığı balığın içinden köstebek çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Ailesinin Missouri'deki evinde balık tutmaya çıkan Monroe MacKinney, iri bir balık yakaladı.

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Yakaladığı balığın içinden köstebek çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Balığı çekip ağzındaki kancayı çıkarmaya çalıştığı anda gözlerine inanamadı. Balığın içinde ölü bir köstebek vardı!

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Yakaladığı balığın içinden köstebek çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Balık tutmayı çok sevdiğini söyleyen MacKinney, yaşadığı enteresan olayı "Balığın ağzındaki kancayı çıkarmaya çalışırken inanılmaz bir şeyle karşılaştım. Balığın içinde bütün bir köstebek vardı! sözleriyle anlattı.

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Yakaladığı balığın içinden köstebek çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
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Yakaladığı balığın içinden köstebek çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Oltasıyla balık tutan bir kişi hayatının şokunu yaşadı.

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