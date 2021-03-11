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11 Mart 2021, Perşembe
Haberler Galeri Yakaladığı balığın içinden köstebek çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
Yakaladığı balığın içinden köstebek çıktı! Görenler gözlerine inanamadı
ABD'nin Missouri eyaletinde balık avlayan Monroe MacKinney balığın ağzındaki kancayı çıkarırken gözlerine inanamadı. Balığın içine dikkatlice bakan MacKinney ölü bir köstebek gördü.
Giriş Tarihi: 11.03.2021 06:15 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 06:16