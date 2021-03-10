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Aleyna Şeker'in raporu çıktı! Müge Anlı canlı yayında açıkladı - 10.03.2021

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Giriş: 10.03.2021 14:09
Güncelleme:10.03.2021 14:10
Ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki Aleyna Şeker, sosyal medyadan tanıştığı İshak Köksal tarafından kaçırılmış, Aleyna’nın babası kızını bulmak için Müge Anlı’ya başvurmuştu. Yayının ardından dakikalar içinde bulunan Aleyna, dün akşam ailesine kavuştu. Sağlık heyeti raporu savcılığa ulaştı. Baba, Kızı Aleyna ile 11 gün sonra buluştu. Aleyna’yı engelsiz sevdiğini söyleyen İshak ise gözyaşlarına boğuldu.
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