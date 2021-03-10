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Miraç Kandili namazı nedir? 12 rekat hacet namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili, Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği Miraç gecesi ibadet içerisinde geçirilecek. Bu mübarek günde hangi namazın kılınacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Miraç Kandili namazı nedir? 12 rekat hacet namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.03.2021 13:08
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Miraç Kandili namazı nedir? 12 rekat hacet namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayında iki kandil bulunuyor. Regaip Kandili 18 Şubat'ta idrak edildi. Recep ayının 27'nci gecesi ise Miraç Kandili ihya edilecek. Bu mübarek günde eller semaya yükselecek. Dua ve namaz ile geçirilecek Miraç Kandili'nde hangi namazın kılınacağı merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili namazı nedir? 12 rekat hacet namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Miraç Kandili namazı nedir? 12 rekat hacet namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

MİRAÇ KANDİLİ'NE ÖZEL NAMAZ VAR MI?

Bu gecede yatsıdan sonra 12 rekat hacet namazı kılınır. Her rek'atta Fâtihâ-i şerîfeden sonra başka bir sûre okuyarak iki rek'atta bir selâm vermelidir.

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Miraç Kandili namazı nedir? 12 rekat hacet namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.

* "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Subhaneke'yi okuruz. Euzü-besmele çekeriz.
* Fatiha okuruz.
* Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
* Rüku'ya gideriz.
* Secde'ye gideriz.
* Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

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Miraç Kandili namazı nedir? 12 rekat hacet namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

2.Rekat: Ayağa kalkarak kıyama dururuz.Besmele çekeriz. Fatiha okuruz.

* Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
* Rüku'ya gideriz.
* Secde'ye gideriz.
* Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

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Miraç Kandili namazı nedir? 12 rekat hacet namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE TESBİH NAMAZI KILINIR MI?

Miraç Kandili'ni ihya etmek isteyen Müslümanlar bu mübarek gecede tesbih namazı da kılabilirler. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır.

Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).

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