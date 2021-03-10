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Miraç Kandili namazı nedir? 12 rekat hacet namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili, Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Hazreti Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği Miraç gecesi ibadet içerisinde geçirilecek. Bu mübarek günde hangi namazın kılınacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Miraç Kandili namazı nedir? 12 rekat hacet namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.03.2021 13:08
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