Müge Anlı 6 Kasım canlı yayınında olay görüntü! Türkiye orayı konuşuyor

Müge Anlı 6 Kasım'daki programıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Nalan Şimşek olayını işleyen Müge Anlı, Çanakkale'den de başka bir ihbar aldı. Arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evden çıkan Gökhan Özkan'dan haber alınamadığını öğrenen Müge Anlı, harekete geçti. Müge Anlı 6 Kasım'daki canlı yayınında Nalan Şimşek'in küçük oğlunun ifadesinde bahsettiği yeri buluğunu da açıkladı. Müge Anlı 6 Kasım programıyla bir kez daha Türkiye'nin gündemini belirleyen isim oldu. Peki Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayından neler yaşandı? İşte Müge Anlı'nın 6 Kasım programında yaşanan önemli gelişmeler...