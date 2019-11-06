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Müge Anlı 6 Kasım canlı yayınında olay görüntü! Türkiye orayı konuşuyor

Müge Anlı 6 Kasım'daki programıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Nalan Şimşek olayını işleyen Müge Anlı, Çanakkale'den de başka bir ihbar aldı. Arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek evden çıkan Gökhan Özkan'dan haber alınamadığını öğrenen Müge Anlı, harekete geçti. Müge Anlı 6 Kasım'daki canlı yayınında Nalan Şimşek'in küçük oğlunun ifadesinde bahsettiği yeri buluğunu da açıkladı. Müge Anlı 6 Kasım programıyla bir kez daha Türkiye'nin gündemini belirleyen isim oldu. Peki Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayından neler yaşandı? İşte Müge Anlı'nın 6 Kasım programında yaşanan önemli gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.11.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 17:06
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Müge Anlı 6 Kasım canlı yayınında olay görüntü! Türkiye orayı konuşuyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 6 Kasım'daki yayınında yeni bir ihbar geldi.

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Müge Anlı 6 Kasım canlı yayınında olay görüntü! Türkiye orayı konuşuyor

"ARKADAŞIMA GİDİYORUM" DEDİ, 1 HAFTADIR HABER ALINAMIYOR!

23 yaşındaki Gökhan Özkan, Çanakkale Ezine'de ailesiyle yaşarken Ayvacık'taki Ercan adındaki arkadaşının yanına gideceğini söylemiş. Biriktirdiği 7 bin TL'yi yanına alarak gitti. Peşinat verip gerisini senet yaptıracak ve araba alacaktı. Gökhan Özkan 29 Ekim Salı günü kaybolmuştu.

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Müge Anlı 6 Kasım canlı yayınında olay görüntü! Türkiye orayı konuşuyor

Gökhan Özkan'ın kardeşi, "Gece beni aradı ve "bana yardım edin" dedi, sonra cevap vermedi. Bitkin bir sesi vardı. 'Bana yardım edin' dedi, 40-50 saniye telefon açık kaldı. sonra kapandı. Yol kenarı gibi bir yerdi. Araba sesi geliyordu." dedi.

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Müge Anlı 6 Kasım canlı yayınında olay görüntü! Türkiye orayı konuşuyor

Özkan'ın kardeşi açıklamalarına şöyle devam etti;

"Arkadaşının yanına gittik, "İzmir'e akrabalarımın yanına gideceğim" diyerek ayrılmış ama orada akrabamız yok. Ercan emniyetteki ifadesinde ise ağabeyimi tanımadığını söyledi. Ağabeyimin telefonu o gece son sinyalini Ahmetçe köyünde veriyor. Gece 02:30'da aramıştı ağabeyim."

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Müge Anlı 6 Kasım canlı yayınında olay görüntü! Türkiye orayı konuşuyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayına bağlanan Atilla Tayga, "29 Ekim'de Ezine otobüs garajında gördüm. Akşam üzereydi ama saatini hatırlamıyorum. Yanında uzun saçlı bir kadın vardı" dedi.