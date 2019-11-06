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Konya'da terk edilen çocukların anne ve babası gözaltına alındı
Konya'da bir apartmanın giriş katına terk edilen biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarındaki kız çocuğunun Suriye uyruklu anne-babası gözaltına alındı. Kendilerine yardım ettikleri sürülen 4 akrabalarıyla birlikte yakalanarak, gözaltına alınan çift, polise verdikleri ilk ifadelerinde boşanma aşamasında olduklarını anlatıp, çocukları terk etme suçunu birbirlerinin üzerine attı.
Giriş Tarihi: 06.11.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 16:39
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