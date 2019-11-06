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Konya'da terk edilen çocukların anne ve babası gözaltına alındı

Konya'da bir apartmanın giriş katına terk edilen biri kız 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarındaki kız çocuğunun Suriye uyruklu anne-babası gözaltına alındı. Kendilerine yardım ettikleri sürülen 4 akrabalarıyla birlikte yakalanarak, gözaltına alınan çift, polise verdikleri ilk ifadelerinde boşanma aşamasında olduklarını anlatıp, çocukları terk etme suçunu birbirlerinin üzerine attı.

Giriş Tarihi: 06.11.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 16:39
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Konya'da terk edilen çocukların anne ve babası gözaltına alındı

Çoğunlukla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı Karatay ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında, 1 Kasım günü, altlarına karton serilmiş halde ikiz bebekler ile bir kız çocuğu bulundu.

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Konya'da terk edilen çocukların anne ve babası gözaltına alındı

Terk edilen bebekler ile çocuğu gören apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerini aradı.

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Konya'da terk edilen çocukların anne ve babası gözaltına alındı

Adrese gelen sağlık görevlileri, biri kız olan ikizler ile çocuğun üzerini ve alt bezlerini değiştirdi. Kız çocuğunun 2 yaşlarında, ikizlerin ise 1,5 aylık olduğu belirlendi.

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Konya'da terk edilen çocukların anne ve babası gözaltına alındı

Üşüdükleri ve aç oldukları gözlenen bebekler ve çocuk, ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavilerinin ardından da devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.

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Konya'da terk edilen çocukların anne ve babası gözaltına alındı

Olayın ardından polis, 3 kardeşi terk edenleri belirlemek için çalışma başlattı.