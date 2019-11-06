İzmir Bayraklı'da feci olay! Çocukların oyunu yaşlı kadını öldürdü

Olay, geçen pazartesi günü Gümüşpala 7084 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, üç çocuk, buldukları bir kamyon lastiğini oyun oynamak için yokuş aşağı yuvarladı. Yuvarlanan lastik, kaldırımda duran Gülbade Kevik ve Dilber Karataş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kevik ve Karataş dengesini kaybedip yere düştü. Kafasının üzerine düşen Kevik, kanlar içinde yerde kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Kevik ve ayağından yaralanan Karataş, hastaneye kaldırıldı. Kevik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocukların yaşlarının küçük olması sebebiyle ifadelerinin alınamadığı öğrenildi.







